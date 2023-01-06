أموات في الذاكرة

زيد الطهراوي

الأموات الذين احتضنهم قبرهم هم المانع من أن تدخل في خلافات مع الناس هؤلاء الأموات هم الذين تتذكرهم فتهدأ نفسيتك و تتغاضى عن الذين يلحون عليك بأن تتلاسن معهم أو ترفع صوتك أو تختزن في نفسك شيئاً من حقد أو قلق

فالصديق الصديق الذي غاب عنك

ما زال في ذاكرتك أو أنه يغيب و يأتيك على شكل مواقف و ابتسامات لا تعود

لا تقل لي : كورونا

و لا تقل : نوبة قلبية

كلها أقدار الله و إن اختلفت الأسباب

و تجاوزت الخمسين أنت

فكيف تأمل الستين و التسعين

في نهاية الأربعين توقف قلب أحدهم

و في بداية الخمسين توقف قلب الثاني

و الثالث قبل الخمسين غرست كورونا فيه سيفها الحاد

و الرابع هو أنت

و ها أنت ذا تنشر في الصحف مقالات و قصائد عن الأمل و الذكريات البعيدة

و تنتظر الممات

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط