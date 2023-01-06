Posted on by

أموات في الذاكرة

زيد الطهراوي

الأموات الذين احتضنهم قبرهم هم المانع من أن تدخل في خلافات مع الناس هؤلاء الأموات هم الذين تتذكرهم فتهدأ نفسيتك و تتغاضى عن الذين يلحون عليك بأن تتلاسن معهم أو ترفع صوتك أو تختزن في نفسك شيئاً من حقد أو قلق
فالصديق الصديق الذي غاب عنك
ما زال في ذاكرتك أو أنه يغيب و يأتيك على شكل مواقف و ابتسامات لا تعود
لا تقل لي : كورونا
و لا تقل : نوبة قلبية
كلها أقدار الله و إن اختلفت الأسباب
و تجاوزت الخمسين أنت
فكيف تأمل الستين و التسعين
في نهاية الأربعين توقف قلب أحدهم
و في بداية الخمسين توقف قلب الثاني
و الثالث قبل الخمسين غرست كورونا فيه سيفها الحاد
و الرابع هو أنت
و ها أنت ذا تنشر في الصحف مقالات و قصائد عن الأمل و الذكريات البعيدة
و تنتظر الممات

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close