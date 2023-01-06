احتفالات بغدادية في شارع المتنبي وساحة التحرير .. العراقيون يتحدون البرد ويستقبلون العام الجديد بالزغاريد والالعاب النارية



مـان : احيت جموع العراقيين وعوائلهم الكريمة في العاصمة بغداد والمحافظات ، مساء ليلة امس السبت ، احتفالات اعياد الميلاد وحلول العام الجديد 2023 ، وسط دعوات وامنيات بالمحبة والامل بقادم مشرق افضل .

ورغم انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تسارعت وتيرتها خلال الساعات الاخيرة من العام المنتهي ، لكن ضواحي العاصمة بغداد ومتنزهاتها الترفيهية ضجت بجموع المحتفلين وعوائلهم منذ وقت مبكر ، كما تزينت واجهات كبرى المجمعات التجارية في قلب العاصمة على مدى الاسبوعيـن الماضيين ، بالبالونات الحمراء واشجار الزينة ابتهاجا بحلول العام الميلادي الجديد .

وكانت مدينة العاب الرصافة ومتنزه الزوراء ، الوجهة الرئيسة الاولى لجموع المحتفلين وعوائلهم ، كما شهدت المنتجعات الترفيهية وصالات النوادي الاجتماعية وسط العاصمة ، امسيات احتفالية ساهرة لفنانين عراقيين وعرب ، تجاوزت اسعار بطاقاتها 200 دولار للشخص الواحد ، فيما فضلت عوائل بغدادية اخرى قضاء ليلة عيد الميلاد والاحتفاء بالعام الجديد في ربوع محافظتي دهوك والسليمانية اللتين استقبلتا الاف المواطنين من محافظات الوسط والجنوب .

لكن بهجة الاحتفال بليلة رأس السنة وحلول العام الميلادي الجديد ، لم تخلو من بعض حالات التحرش بالفتيات والمشاجرات السريعة على اثر اطلاق الالعاب والمفرقعات النارية وسط جموع المحتفلين في مناطق المنصور والحارثية والاعظمية ، كما رصدت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حالات تحرش اخرى في محافظات كركوك وبابل وديالى .

ولعل المفارقة الابرز التي سجلتها احتفالات اعياد الميلاد وليلة رأس السنة ، كانت في انسيابية حركة المركبات داخل العاصمة بغداد بشكل ملحوظ ، بعد ان اعلنت مديرية المرور العامة عن إغلاق الشارع الرئيس في منطقة المنصور باتجاه مول بابليون، وكذلك اغلاق شارع الحارثية من ساحة النسور باتجاه مول بغداد الذي شهد إقامة احتفالية غنائية لمطربين شباب عراقيين ، رافقها فتح شارع الرواد باتجاه مول المنصور مع استمرار تدفق جموع المواطنين للاحتفال بليلة عيد الميلاد ، وسط اجراءات امنية نفذتها بنجاح قوات الجيش والشرطة الاتحادية لتأمين حماية وسلامة المواطنين وعوائلهم .

مقابل ذلك ، ضجت اروقة شارع المتنبي بجموع المحتفلين من العوائل البغدادية خلال الاحتفال المركزي باعياد رأس السنة الميلادية، وسط فعاليات فنية وتراثية رافقها اطلاق الالعاب النارية ، كما شهدت ساحة التحرير هي الاخرى احتفالا بهيجا لمئات العوائل وجموع المحتفلين تضمن توزيع الاعلام العراقية والحلوى والزهور واطلاق الالعاب النارية ايضاً .

و قامت الملاكات الخدمية والفنية لامانة بغداد بنصب اشجار الميلاد ونشرات الزينة احتفاءً بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في عدد من مناطق وضواحي العاصمة ، وقامت بحملة تنظيف وتأهيل محيط الكنائس ومشاركة قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كنائس بغداد ، وتقديم باقات الزهور للمحتفلين وتهيئة نشرات الزينة ونصب اشجار الميلاد في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسة لمشاركة الاسر البغدادية احتفالاتها بهذه المناسبة ./انتهى5









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