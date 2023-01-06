الأمطار تعرّي البنى التحتية وسط إستعدادات خجولة لتصريف المياه



لحكومة تعطّل الدوام اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

بغداد – قصي منذر

واجه البغداديون ،اقسى يوم في فصل الشتاء بعد موجة امطار متوسطة اجتاحت العاصمة وعدد من المحافظات ،تسببت بغرق الشوارع وادت الى ازدحامات غير مسبوقة،برغم تنبيه الهيئة العامة للانواء الجوية بوجود حالة جوية ممطرة تستدعي اخذ الاحتياطات وتهيئة الجهد الخدمي لسحب المياه الراكدة. ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس لسوء الأحوال الجوية.وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان امس إن (السوداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية في معظم محافظات البلاد). وترك مواطنون باصات النقل وحتى اضطر اخرون الى ركن مركباتهم الشخصية في الطرقات والتوجه سيرا على الاقدام الى منازلهم بعد شلل الحركة المرورية في اغلب الشوارع التي شهدت ازدحامات خانقة للمرة الاولى في بغداد. وركدت المياه في الشوارع الرئيسة والفرعية دون اي اجراء اتخذته الجهات المعنية لتصريف مياه الامطار. وانتقد مواطنون في احاديث لـ (الزمان) امس (اداء امانة بغداد وحملوها مسؤولية غرق الشوارع التي ادت الى حدوث ازدحامات غير مسبوقة في حركة السير)، متسائلين (اين الاستعدادات التي اتخذتها الامانة والمؤسسات الساندة لها ،ولاسيما ان امطارا متوسطة الشدة تسببت بخروج الشوارع عن الخدمة)، مؤكدين انه (على الحكومة اتخاذ تدابير استباقية لتجنب ارباك حركة السير).وترك المواطنون مركبات النقل الخاص واضطر اخرون ركنها على الارصفة الوسطية بعد انتظارهم لساعات على امل عودة حركة السير الى طبيعتها. وقال سائقوا المركبات (اضطررنا الى ترك المركبات والتوجه الى المنازل سيرا على الاقدام بعدما انتظرنا لساعات على امل عودة حركة السير الى طبيعتها)، مؤكدين ان (بغداد لم تشهد على مر السنوات الماضية هكذا ازدحامات بعد موجة امطار خفيفة)، واشاروا الى انه (كان الاجدر بالحكومة اعلان يوم امس عطلة رسمية ،لمنع حدوث هذا الارباك).وأعلنت امانة بغداد، عن توجيه لأمينها عمار موسى، بشأن الأمطار المتواصلة، وأكدت جاهزيتها لسحب مياه الأمطار في جميع المناطق.وقال مدير الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد، محمد الربيعي في بيان امس إن (غرفة العمليات في أمانة بغداد وجميع الأقسام على أتم الاستعداد والاستنفار لاستقبال كميات الأمطار المتساقطة والمستمرة حتى هذه اللحظة)، وأضاف أن (هيئة الأنواء الجوية أعلنت تساقط أمطار شديدة ومتوسطة في بغداد، حيث وجه الامين بالاستعداد التام والتحرك لاسيما في المناطق التي شهدت ضعفاً في تصريف المياه خلال المدة الماضية)، لافتا الى ان (جميع الحوضيات والشافطات تم نشرها بين المناطق)، ومضى الى القول (الاستعداد لتقديم الإسناد)، مضيفا (لم نسجل أية مشاكل في الكهرباء، وهناك سيطرة بشأن تصفير المحطات العمودية والأفقية، والأمانة جاهزة لسحب المياه في جميع مناطق بغداد). من جانبها ، استنفرت محافظة بغداد، الجهود الخاصة بتصريف واستيعاب كميات مياه الأمطار في مناطق ونواحي أطراف العاصمة.وقال قسم الإعلام والإتصال الحكومي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (مديرية مجاري المحافظة نفذت حملة طوارئ حسب توجيهات المحافظ محمد جابر العطا، تضمنت تشغيل محطات الضخ بكامل طاقاتها التصريفية وانتشار فرق الصيانة والآليات التخصصية وحسب فقرات خطة الطوارئ لموسم الأمطار)، مؤكدا ان (الملاكات الفنية لمديرية المجاري استنفرت لتصريف واستيعاب كميات الأمطار واستمرار العمل في المناطق غير المخدومة في تشغيل المحطات الفلترية ومضخات الديزل لتصريف مياه الأمطار وبدعم الجهد الآلي للمراكز التابعة للمديرية)، وتابع انه (تم رفع جاهزية واستعدادات جميع المراكز التابعة لمديرية المجاري ومحطات الرفع والضخ مع استمرار أعمال الصيانة والتشغيل اليومي). كما استنفرت مديرية الدفاع المدني ،جهدها البشري وسخرت آلياتها الحوضية لسحب مياه الأمطار من المناطق السكنية والشوارع الرئيسة في عموم المحافظات. تحولت الشوارع في المحافظات الى برك للمياه ،وسط انتقادات وجهها مواطنون للجهات المعنية بسبب الخدمات السيئة التي انفق عليها المليارات. وغرقت شوارع محافظتي كربلاء وبابل بمياه الامطار. فيما توقع متنبىء جوي صادق عطية في صفحته على فيسبوك ان (فرص الامطار في مدن البلاد تتوقف خلال ساعات صباح اليوم الخميس)، واشار الى ان (الامطار الخفيفة ستستمر في بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك والسليمانية وشرق الانبار واربيل والديوانية وواسط)، وتابع ان (هناك فرص هطول ضعيفة في مدن السماوة وذي قار وشمال البصرة وميسان، وانتهائها امس مع استقرار الرياح شمالية غربية وانخفاض درجات الحرارة).

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