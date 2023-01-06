التربية تصدر توجيها بمحاسبة معلمة قامت بسلوك لا يتلاءم مع القيم التربوية



اصدر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، توجيها لمدير عام تربية البصرة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق احدى معلمات المحافظة ومحاسبتها بعد قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم التربوية.

وقال الجبوري في بيان ان “المعلم هو نبراس العلم والمعرفة وعليه أن يبقى بعيدا عن التصرفات الدخيلة على المجتمع فهم بناة الأجيال وعليهم غرس القيم والعادات الرصينة التي يتمتع بها مجتمعنا العراقي في نفوس تلاميذنا وطلبتنا الاعزاء”.

واضاف البيان، ان “مدير عام تربية البصرة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق احدى معلمات المحافظة ومحاسبتها بعد قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم التربوية على احدى منصات التواصل الاجتماعي”، مشددا على “المحاسبة والعقاب لكل من يسيء للقيم التربوية وفق الضوابط و التعليمات الوزارية”.

واوضح، انه “وجه ايضا المديرين العامين للتربية في المحافظات كافة بمعاقبة أي معلم أو مدرس يقوم بنشر ما يقلل وينتقص من قيمة التلاميذ او التنمر عليهم أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال”.

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