بحضور نيجيرفان بارزاني مراسم افتتاح خليجي 25 في البصرة



تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي” بدورته الخامسة والعشرين في مدينة البصرة العراقية، وسيحضر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مراسم افتتاح البطولة الخليجية.

يستضيف العراق بطولة خليجي 25 من (6 كانون الثاني لغاية 19 كانون الثاني 2023)، وستبدأ مراسم الافتتاح اليوم الجمعة (6 كانون الثاني 2022)، بحضور قادة ومسؤولين رفيعي المستوى من العراق والدول العربية.

هذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة الخليجية على أرض العراق، حيث احتضن البلد البطولة لأول مرة عام 1979.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الاولى التي تضم منتخبات السعودية وسلطنة عمان واليمن والتي ستقام مبارياتها على استاد البصرة الدولي.

وسيبدا أسود الرافدين، اليوم الجمعة، رحلتهم في البطولة بملاقاة المنتخب العماني.

وتعيش مدينة البصرة المعروفة بثرواتها النفطية جنوب البلاد، مظاهر وكرنفالات اجتماعية وتراثية غير مسبوقة، وكانت تعرف سابقا بـ”بندقية العراق” لكثرة الأنهار المتفرعة في المدينة، وهي بوابة دول الخليج مع العراق والمتاخمة لدولة الكويت.

بهذا الصدد، قال محافظ البصرة أسعد العيداني “لحظات تاريخية ستشهدها هذه المدينة وابناؤها مجددا وهم يلتقون ويستقبلون ابناء دول الخليج العربي، بعد ما كانت في وقت سابق مدينتهم المفضلة للسياحة والتجارة، وملتقى لهم مع ابناء البصرة”.

وتشهد البصرة اجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية اقدمت عليها قيادة العمليات العسكرية في المدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تهدف تأمين مقرات اقامة الوفود المشاركة في البطولة والمراكز العامة ومناطق المشجعين.

كان وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، قد أكد جاهزية ملاعب ومنشآت البصرة لبطولة خليجي 25.

وقال أحمد المبرقع، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “ملاعبنا ومنشآتنا الرياضية جاهزة، وننتظر حفل الافتتاح وصافرة البداية”.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، انه سيكون هناك حضور مميز عالي المستوى، بحضور قادة اقليم كوردستان لافتتاح البطولة، لافتا الى ان هذه الدورة “ستكون الأفضل بين سابقاتها من بطولة خليجي لكرة القدم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط