تضارب أنباء بشأن المطرب الذي يفتتح خليجي 25



البصرة –

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، عدم حضور الفنان كاظم الساهر في افتتاح بطولة خليجي 25.وقال في تصريح امس إن (كاظم الساهر لن يتواجد في افتتاح بطولة خليجي 25)? مؤكدا أن (تذاكر حفل الافتتاح نفدت وانتبهوا من التزوير).

واحتفاء بخليجي 25 اطلق المطرب حسام الرسام اغنية مشتركة مع المطرب محمد عبد الجبار بعنوان (الخليجي يامحلة) الحان علي بدر،كلمات فالح حسون الدراجي ونشر الرسام في صفحته بمواقع التواصل فديو لهذه الاغنية.فيما تداولت وسائل التواصل خبر احياء الرسام لحفل الافتتاح في الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي يؤكد ذلك.وكان الرسام قد نشر في صفحته في (فيسبوك ) قبل أسبوع تدوينة قال فيها(لي الشرف بأن اكون احد الفنانين الذين يحيون حفل افتتاح بطولة خليجي 25 .ولكن انا علمت بأحيائي لحفل الافتتاح عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي .وبعض القنوات الفضائية..الى الان لم اتلقى اي دعوة رسمية او اتصال من الجهات الحكومية ..سواء من محافظة البصرة او وزارة الشباب او اتحاد الكرة) . وكانت الأنباء قد تضاربت حول حضور الساهر لافتتاح خليجي 25 لاسيما بعد إعلان محافظ البصرة أسعد العيداني والاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الفنانين كاظم الساهر، ورحمة رياض سيفتتحان البطولة، قبل أن يتراجعا ويقولا إن (حضور الساهر غير مؤكد)، وفي الوقت نفسه اكد العيداني مشاركة رحمة موضحا(رحمة ابنة هذه المدينة ووافقت من اول مكالمة على حضور البطولة واحياء الافتتاحية).

الى ذلك أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي زيارة ميدانية الى منفذ مطار البصرة الدولي وذلك للاطلاع على الاجراءات المتخذة بخصوص تسهيل اجراءات دخول منتخبات ووفود وجماهير بطولة خليجي 25 التي ستنطلق في مدينة البصرة . وأشار بيان امس ان (الوائلي حث العاملين كافة بالعمل على مدار 24 ساعة لضمان انسيابية الاجراءات وبما يضمن نجاح البطولة فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً). كما وجّه الوائلي، بمضاعفة التدقيق الإلكتروني، للحد من الظواهر السلبية خلال العام الجاري. وذكر البيان انه (اجتمع مع المديرين في ميناء ام قصر الشمالي لإنجاح العمل البحري و الكمركي والموانئ)، موضحاً (ضرورة مواجهة قضية التهريب وتطويرعمليات الكشف والفحص والتدقيق للشاحنات والحاويات كافة، لمنع اي محاولة تهريب)، واشار الى (ضرورة مواجهة الحالات السلبية خلال العام الجاري، وإعادة النظر بالإجراءات السابقة والإرتقاء بمستوى العمل لدعم الأمن والسلم)، من جهته اكد مدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، (اهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين مديريات الموانىء والدوائر العاملة، مبدياً استعداده لتقديم الدعم الكامل للدوائر، لمساندتها في اداء مهامهم، خصوصاً فيما يتعلق بعمل اجهزة السونار ومكافحة التهريب)، لافتاً الى (نصب جهاز سونار في مكان نوعي قريباً، لمتابعة محتويات الشاحنات والحاويات).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط