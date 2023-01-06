تفاصيل انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح خليجي 25 ومغادرته ملعب البصرة وعودته للكويت



كشفت مصادر تفاصيل انسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح خليجي 25 المقام في البصرة، لسوء التنظيم .

وقالت المصادر وفقا لـ”القبس” أن الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأثناء دخول الوفد إلى الملعب حدثت فوضى أمنية، فيما دخلت أطراف غير مدعوة إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات.

وأضافت المصادر أن الوفد وصل إلى الملعب برئاسة ممثل سمو الامير رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الى الملعب، وكان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي احمد المبرقع.

وقالت المصادر: إنه أثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن وزير الرياضة العراقي اقترح على الوفد الكويتي أن يغادروا الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد إلى المطار ليعودوا إلى الكويت.

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