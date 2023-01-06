دولة البطيخ العراقية : زوجة هيثم الجبوري تُعيد جزء من مبالغ مسروقة *

بقلم مهدي قاسم

كتبتُ العنوان ــ أعلاه ــ ليكون مناسبا وموازاة لعنوان جمهوريات الموز السابق الذي كان تُصف به دول أمريكا اللاتينية التي كانت تعيش وضعا عجائبا مماثلا كالذي يعيشه العراق منذ سنوات طويلة ، مع التأكيد على أن وضع العراق لهو أسوأ بكثير و أكثر غرائبية من وضع دول أمريكا اللاتينية حينذاك ..

لذا فقد رأيت إن عنوان دولة البطيخ العراقية قد يكون أنسب و أكثر ملائمة ليكون بمستوى الحال المتردية لدرجة الحضيض :

إذ أننا لم نسمع أنه قد حدث في بلد ما ( مهما بلغ به مستوى الفساد والاستهتار والاستخفاف بابسط قوانين واعتبارات لمؤسسات الدولة ” أن يقوم اللص بإعادة جزء يسير من المبالغ المنهوبة الهائلة مساوما ، شارطا ، بهدف إطلاق سراحه لتتساوى الأمور و تُحسم فيما بعد على أحسن مايرام ووئام ..

وبالمناسبة هذا ما فعله بطل فيلم ” سرقة القرن ” نور ، وقد أُطلق سراحه في أعقاب ذلك ، والآن قامت زوجة النائب السابق والقيادي في حزب الدعوة هيثم الجبوري بخطوة مماثلة من خلال إرجاع مبلغ يسير من تلك الأموال الهائلة التي سرقها زوجها بهدف إطلاق سراحه على ذمة القضية ..

والمثير في الأمر أنه تجري عملية تسليم جزء من هذه المبالغ الهائلة في الهواء الطلق علنا وأمام الكاميرات للقنوات التلفزيونية ، كما لو كان الأمر يجري في ” علوة ” لبيع الخضروات !..

علما أنها ــ أي زوجة هيثم الجبوري ــ هي الأخرى يجب أن تكون متهمة في قضية ” سرقة القرن ” وفقا لبنود وفقرات ومواد القانون الجزائي العراقي المعمول به حاليا ، و ذلك بشبهة إما التواطؤ أو الضلوع أو التستر أو عدم إبلاغ عن السرقة كأضعف الإيمان ..

بطبيعة الحال أن كل هذه الأفلام السيركية و التهريجية تجري بهدف التمويه على القضية الرئيسية التي شغلت الرأي العام العراقي بشدة ، ومحاولة تطبيعها كأمر واقع عادي ومن ثم نسيانها شيئا فشيئا كما الحال للسرقات الكبيرة السابقة ..

*(

مسؤول عراقي سابق يعيد جزءا من 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب المسروقة

أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء عن استرداد جزء إضافي قدره 2,6 مليون دولار من مبلغ 2,5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.

جزء من أموال الضرائب المسروقة في هيئة النزاهة في بغداد بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2023

جزء من أموال الضرائب المسروقة في هيئة النزاهة في بغداد بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2023© صباح عرار

أثارت القضية التي كُشف عنها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط