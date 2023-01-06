رئيس الوزراء تحديدا

جعفر العلوجي

وأن كنت لا اشك لحظة واحدة بتواجد دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 اليوم الجمعة الا ان التجارب والنصح يتطلب منا ان نطلب منه شخصيا التواجد لايام في البصرة وليس ساعات فقط للوقوف على كل شيء وعلاج مايمكن علاجه بسرعة متناهية ، واجزم شخصيا ان ثلاثة او اربعة ايام من التفقد والزيارات والتواصل في البصرة كفيلة بحلحلة الكثير من المتعلقات فضلا عن زيادة الثقة والتقارب من المواطن البصري.

ويقينا لو ان مجلس الوزراء قد التئم شمله يوم الثلاثاء المقبل في البصرة الفيحاء فان ثمة امور عديدة سيتم ايجاد الحلول لها واولها اكمال النواقص في المنشات الرياضية والفنادق التي لازالت معطلة وهي كبيرة جدا واولها الفندق الهندي في منطقة القصور الرئاسية والفندق اللبناني في المدينة الرياضية والقاعة المغلقة والمسبح الاولمبي ومحطة قطار المعقل الكبيرة وتأهيل نهر العشار وغيرها الكثير ، من وحي هذه الاحتياجات الضرورية وغيرها وبالمتابعة الميدانية للسيد السوداني في البصرة سلة غذاء العراق ، سيتحقق المراد وعندها سنضع قدمنا في اول الطريق المهم الذي نريد ان نحس بوقع خطواته الفاعلة الكبيرة لعراق مزدهر ، كل هذا الحديث من جانب وما سينقله تواجدك في البصرة دولة رئيس الوزراء الى الجانب الاخر عبر الحدود لايقل اهمية عن كل ماقيل ويقال ، فالرؤساء والملوك وضيوف العراق نتوقع تواجدهم كما حصل ايضا في كاس العالم لم لا ؟ وبذلك ستكون رسائل الرياضة واضحة جليا من خلال الاهتمام بها باعلى هرم في الدولة والحكومة معا وهو مصدر قوة لجميع الاتحادات والالعاب الرياضة ودافع كبير نحو توجه العراق لاستضافة دورة الالعاب العربية في نسختها المقبلة وبمختلف محافظاتنا ومدننا لتكون الخطوة المقبلة والاكثر شمولية في تضييف البطولات لنرى بعدها انطلاقتنا الحقيقية وعملنا المتقن الذي سيصل الى حدود العالمية ذات يوم .

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