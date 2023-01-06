سياسة التخلي!!

القوى المستعملة للكراسي تتخلى عنها عندما تقتضي الأحوال , وهو سلوك غادر , فالذي يتوهم بأن الآخر الطامع ببلاده سيكون معه , سينتهي إلى سوء المصير ويختم نعشه بالذل والهوان.

فالقوى الفاعلة في الأرض تستخدم الآخرين لتأمين مصالحها , وتعرف أن للبيادق الكرسوية أعمار معينة , بعضها قصير والبعض عمره طويل , لكن الخاتمة واحدة في نهاية المطاف.

الخائنون في مزابل التأريخ , ولن يرحمهم أحد , فما قيمة غنائمهم السوداء , التي تمتعوا بها ونزفوها زقوما ونارا.

ما قيمة التدثر بالسرقات وبحقوق المقهورين المحرومين من أبسط أسباب الحياة , ما قيمة كل شيئ عندما تصادر الكراسي قيمة المواطنين.

القادة شأنهم ومقامهم مستمد من شعويهم , فهي التي تمنحهم الدرجة التي يستحقونها , أما الأجنبي فيأخذ ولا يعطي , يستغل ولا يعيل , ويريد عبيدا تلبي مطامعه وتؤكد مصالحه , وبالنتيجة يكون الهدف مصادرة ثروات البلاد والعباد.

القوى الفاعلة في الأرض , تخلت عن العديد من أقزامها الذين سوقتهم على أنهم قادة أفذاذ وخدعت بهم شعوبهم , وهم الذين يؤدون مراسيم السمع والطاعة لأوامرها.

والأمثلة قريبة وبينة والقرن العشرين إزدحم بالنماذج التي تبلونت (من البالون) , ثم إنفجرت وأطاحت بوجودها وبشعوبها.

فالذي لا ينتمي لوطنه وشعبه , يتحول لقشة في مهب الريح , وأكثر الذين ديست رؤوسهم , من الذين إستلطفوا التعاون مع الأجنبي ضد مصالح شعوبهم , فدمروا أوطانهم , وباؤوا بسوء المصير .

إنها لعبة خطيرة , بيادقها الأغبياء المغفلون الذين تأهلوا عاطفيا للميل على تمكين الآخر , ومساندته ليفترس وجودهم , فهم به يستعينون على شعبهم , ومنه يستمدون قوتهم , وبدونه يتساقطون كأوراق الخريف تحت أقدام الأيام.

إنهم يتخلون عن عبيدهم , ولا يلتزم إبن الشعب غير الشعب , والذي يرى أن المفترسين رحماء , عليه أن يرى كيف تتصارع الموجودات في سوح الغاب.

وأن يرقب النسور كيف تأكل الطيور وريشها يتطاير , كما تتطاير عروش المستَعمَلين إلى حين!!

د-صادق السامرائي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط