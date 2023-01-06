شاهد.. رونالدو يمازح الطاقم التدريبي للنصر ويقوم بحركات ساخرة قبل مباراة الطائي



صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو، لحظة قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر بممازحة الطاقم التدريبي للنصر، داخل غرفة الملابس قبل مباراة الطائي.

وظهر رونالدو في الفيديو، وهو يقلد إحدى الحركات الساخرة بيده، وتقدم عدة خطوات ثم عاد للخلف، ودخل في نوبة ضحك مع المتواجدين.

ويلاقي اليوم الجمعة، فريق النصر نظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر الدوري المحلي، وتشهد هذه المباراة غياب كريستيانو رونالدو.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر ” مـسلي آل معمـر ” قد أعلن التعاقد مع رونالـدو ، بعقد يمتد حتى عام 2025م، وسيرتدي خلالها قميص يحمل الـرقـم 7.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط