عقب وصول البطاقة الدولية.. إيقاف رونالدو مباراتين مع النصر السعودي



أكد تقرير صحفي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيغيب عن أول مباراتين له مع فريق النصر السعودي، بسبب الإيقاف.

وأعلن نادي النصر السعودي، أمس الجمعة، تعاقده مع كريستيانو رونالدو، حتى 2025، في صفقة وصفتها وسائل الإعلام السعودية بـ “صفقة القرن”.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن البطاقة الدولية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصلت خلال الساعات الماضية متضمنة عقوبة الإيقاف مباراتين، نتيجة قرار انضباطي من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب اعتداءه على مشجعا لنادي إيفرتون، عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة، أن عقوبة رونالدو ستبدأ من تاريخ تسجيل اللاعب في صفوف النصر، والذي يتعين على إدارته إسقاط اسم أحد اللاعبين الأجانب الثمانية من القائمة، من أجل تسجيل رونالدو.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال إشراك رونالدو في أي مباراة مع النصر قبل انتهاء عقوبة الإيقاف، سيفقد العالمي النقاط التي يتحصل عليها بمجرد تقديم أي احتجاج.

النصر يواجه الطائي

ويلتقي فريق النصر مع الطائي، اليوم، الجمعة في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.

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