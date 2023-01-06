مؤيد اللامي : أفتتاح خليجي ٢٥ سيكون من اجمل الاحتفالات ليس على مستوى العراق بل يكون متميزا ومبهرا حتى على مستوى المنطقة



اكد نقيب الصحفيين العراقيين عضو اللجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي 25 مؤيد اللامي ان أفتتاح اليوم لخليجي ٢٥ سيكون من اجمل الاحتفالات .

وقال اللامي : افتتاح خليجي ٢٥ سيكون من اجمل الاحتفالات لمثل هكذا بطولات ليس على مستوى العراق بل يكون متميزا ومبهرا حتى على مستوى المنطقة وقد انتهت اللمسات النهائية لجميع اعمال الافتتاح في المدينة الرياضية./انتهى9

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