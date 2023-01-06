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محلل سياسي: التيار الصدري يراقب عمل الحكومة.. حدثت وساطات لعدوله عن قرار الانسحاب والمعارضة


أكد المحلل السياسي رافد العطواني، اليوم الخميس، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أو التيار الصدري، يراقب عمل الحكومة الحالية بصمت، وقد يعطيها المزيد من الوقت لكونها حكومة جديدة.

وأوضح العطواني : أن «المعلومات التي لدي اكدت وجود عدة محاولات للوساطة مع التيار الصدري بهدف العدول عن قراره بالانسحاب من العملية السياسية واتخاذ منهج المعارضة الشعبية، ولكن هذه المحاولات لم تنجح بتغيير موقف التيار الصدري».معتبراً أن «الحكومة لم تنتج عن عملية ديمقراطية وفقاً لاختيارات الشارع العراقي، بل نتجت وفق اتفاق سياسي تحت عنوان (وثيقة إدارة الدولة) بعد إفشال مشروع الأغلبية، ولغاية هذا اليوم لم يعلن عن تلك الوثيقة ولم تكشف تفاصيلها، ولكن نسمع الحديث عنها في وسائل الإعلام».

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