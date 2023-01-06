مرور إقليم كوردستان يحدد سن الـ 20 حداً أدنى لاستصدار رخصة القيادة العامة



أكدت المديرية العامة لمرور إقليم كوردستان، عدم مشروعية قيادة سيارات الأجرة من الذين يملكون إجازة قيادة خاصة فقط، مشددة على ضرورة مرور سنة أو اثنتين على استصدار الرخصة للحصول على الرخصة العامة ما يمكنهم من قيادة سيارات الأجرة، على أن لا تقل أعمارهم عن 20 عاماً.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد محمد رشدي، إن على سواق التكاسي مراجعة مقر مديرية النقل كلٌ في محافظته، للحصول على الاستمارة الخاصة بهذا النظام الجديد ومن ثم مراجعة أقسام الرخصة والأسايش والأدلة الجنائية في مديرية المرور.

وعلى الراغب بتقديم طلب على الرخصة العامة الحصول على استمارة بايومترية لقيادة التكسي، حيث يمكن للموظفين حتى الدرجة السابعة سياقة سيارة الأجرة، فيما يُحظر على منتسبي الأسايش والشرطة والبيشمركة ووزارة الداخلية قيادة التكسي إلا بعد إحالتهم للتقاعد، في حين يسمح لأقارب الشهداء والمؤنفلين من الدرجة الأولى سياقة سيارات الأجرة.

واختتم قائلاً، إن أحد شروط الحصول على رخصة القيادة العامة هو أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً.

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