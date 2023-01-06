Posted on by

مسرور بارزاني يهنئ بانطلاق ‹خليجي 25› ويدعو ضيوف البطولة لزيارة إقليم كوردستان


هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بانطلاق ‹خليجي 25›، داعياً ضيوف البطولة لزيارة إقليم كوردستان.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «تغمرني سعادة كبيرة وينتابني شعور رائع بمناسبة انطلاق بطولة كأس الخليج لكرة القدم واحتضان البصرة الفيحاء لها، وأرحب من صميم قلبي بجميع الفرق المشاركة في البطولة وبالضيوف الأعزاء القادمين من الدول العربية، وأتمنى أن تسير مجريات البطولة على أكمل وجه وأن تحظى بالنجاح المرجو منها».

وأضاف: «وأبارك لأبناء مدينة البصرة الحبيبة ولجميع العراقيين إقامة هذا الحدث الرياضي الهام على أرضهم بعد غياب طويل للعراق عن استضافة البطولات الكروية، ومن دواعي سرورنا أن نوجه الدعوة لضيوف البطولة الأعزاء من أشقائنا العرب ليقوموا بزيارة إقليم كوردستان إذا سمح وقتهم، وأرجو للجميع أوقاتاً سعيدة ومثمرة».

مختتماً تغريدته بوسمي#Gulf25 #Iraq

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close