مسرور بارزاني يهنئ بانطلاق ‹خليجي 25› ويدعو ضيوف البطولة لزيارة إقليم كوردستان



هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بانطلاق ‹خليجي 25›، داعياً ضيوف البطولة لزيارة إقليم كوردستان.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «تغمرني سعادة كبيرة وينتابني شعور رائع بمناسبة انطلاق بطولة كأس الخليج لكرة القدم واحتضان البصرة الفيحاء لها، وأرحب من صميم قلبي بجميع الفرق المشاركة في البطولة وبالضيوف الأعزاء القادمين من الدول العربية، وأتمنى أن تسير مجريات البطولة على أكمل وجه وأن تحظى بالنجاح المرجو منها».

وأضاف: «وأبارك لأبناء مدينة البصرة الحبيبة ولجميع العراقيين إقامة هذا الحدث الرياضي الهام على أرضهم بعد غياب طويل للعراق عن استضافة البطولات الكروية، ومن دواعي سرورنا أن نوجه الدعوة لضيوف البطولة الأعزاء من أشقائنا العرب ليقوموا بزيارة إقليم كوردستان إذا سمح وقتهم، وأرجو للجميع أوقاتاً سعيدة ومثمرة».

مختتماً تغريدته بوسمي#Gulf25 #Iraq

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