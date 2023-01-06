مقابلة مع بول ريكور

ترجمة د زهير الخويلدي

“نظرة إلى الوراء على فكر وحياة شخص رائع، بعد أن أثرى علم النفس الذي نحبه. قبل مائة عام، ولد بول ريكور. كان شخصية عظيمة في الفكر الفرنسي في القرن الماضي، وقد ساهم بمفهوم الهوية السردية في إعادة التفكير في الذات باعتبارها القصة التي يرويها الجميع لأنفسهم. كتقدير، ننشر مقابلة أجريت في عام 1997 ولم تُنشر في فرنسا، حيث قدم تلميذ الأمة هذا، بإخلاص مذهل، قصته الخاصة. اعتبر بول ريكور ، الذي كان سيبلغ من العمر 100 عام في 27 فبراير 2013 ، فرصته الرئيسية ليكون كمحاور له أعظم الشخصيات في فلسفة القرن العشرين ووجد نفسه متورطًا في جميع الأسئلة الأساسية التي أثارتها الفينومينولوجيا. التحليل النفسي، البنيوية … كان شخصاً يعرف أن لديه “ديون” متعددة. وصلت الكلمة إلى فمه من أول لقاء هاتفي لنا، في عام 1986، عندما طلبنا منه إجراء مقابلة تركزت على ثلاثية رائعة من الزمن والسرد. نعم، قال لنا، لكن كانت هناك “ديون” أخرى عليه سدادها أولاً. عُقد اجتماعنا الثاني في عام 1997، في شاتيناي مالابري ، في منزله الكبير ، الجدران البيضاء ، الذي كان منزل إيمانويل مونييه (1905-1950 ، الفيلسوف ومؤسس مجلة فكر). كانت مخاوفه الفورية ذات شقين. أثارت قضية بلا أوراق إثارة فرنسا، فقد غادر شاب أفريقي مطرود في الشارع منزله … علاوة على ذلك ، في غرفتين كبيرتين مشرقتين كانتا بمثابة مكتبه – الكتب والمخطوطات مكدسة على الكراسي – بدأ ، بشيء من القلق ، في تصحيح البراهين في كتابه للمقابلات مع جان بيير تشانجو ، الطبيعة والنظام. ما الذي يجعلنا نفكر. لقد استجاب بشكل إيجابي لطلب تشانجو وأوديا جاكوب لكنه أراد تجنب أي لبس: على الرغم من أنه كان قارئًا نهمًا لأعمال علم الأعصاب، كان من الضروري تمامًا التمييز بين خطاب المعرفة العلمية وخطاب التجربة الحية. كان متاحًا تمامًا، ودافئًا، ومؤثرًا، ورائعًا بشكل واضح، وقد منحنا جزءًا كبيرًا من فترة ما بعد الظهيرة، معبرًا عن نفسه عن طيب خاطر وبصدق كامل في رحلة تلميذ من الأمة أصبح سيدًا في التأويل ومؤلف عين الذات آخرا. استعادة الأسس السليمة للفلسفة الأخلاقية على أساس إعادة تعريف الموضوع: هذا هو هدف عين الذات آخرا، وهو الهدف الذي يجعله عملاً رئيسيًا للفهم الأخلاقي والايتيقي في عصرنا. هذا العمل الطموح ليس سهلاً، كما يؤكد بول ريكور من المقدمة، لأنه يجبرنا على استكشاف وجهات نظر جديدة. حتى ذلك الحين، تبنت الفلسفة موقفين متعارضين لمفهوم الذات: المبالغة في التقييم من ناحية، والرفض من ناحية أخرى. فتح الكوجيتو الديكارتي الشهير الطريق لما يسمى الأنا “المتعالية”، أساس كل الفكر، نوع من الجوهر المعزول الذي يوجد بشكل مستقل عن وجود بقية العالم. تم دفع هذا الموضوع من قبل العلوم الإنسانية. لم يكن فريدريك نيتشه وكارل ماركس ثم سيغموند فرويد وخلفاؤهم لطفاء معه: فقد رأت الأنا نفسها “مهينة”، متهمة بالوهم والسطحية والتلاعب بها من قبل قوى غير واعية … بالنسبة لريكور، لا شك في استمرار هذه التقاليد. سيتعين علينا أن نضع أنفسنا وراء هذا البديل. ريكور بهذا المعنى، وهذا ملحوظ في جميع أعماله، هو فيلسوف التوفيق بامتياز، الذي يتغلب على النزاعات. بالنسبة لي، هو يستبدل الذات. علاوة على ذلك، تشير اللغة الشائعة، في لغات مختلفة، إلى هذا التعارض: se ، selbst ، self تعارض je ، ich ، I … ماذا يعني هذا؟ الذات أكثر تواضعًا، وهذا يؤكد عدم الشخصية حيث يشير I على الفور إلى التمركز حول الذات. إن امتياز الذات، بهذا المعنى، هو امتياز للمسافة، ونسيان الأنانية العفوية، والانفتاح على الآخر. تضع الذات نفسها في مكان الآخرين. يلتقط ريكور، بحق، الايتيقا في هذه العلاقة الغامضة: الذات ليست جوهرًا في الأساس، بل هي قبل كل شيء اختيار ايتيقي. إن التفكير في عين الذات آخرا يعني أن الآخر مكون لهويتي. إذا كانت كونية هذه الايتيقا لا يمكن أن تؤسس بواسطة الذات، فسوف تقوم على الاهتمام بالتعددية: وضع المرء نفسه في مكان الآخرين، هذا هو المصدر الجديد للقاعدة الاجتماعية. وهكذا، في هذا المنظور، يتجاوز ريكور التعارض بين الأخلاق الفردية القائمة على الممارسة المتعينة (والتي تبدو جيدة بالنسبة لي) والأخلاق القائمة على مبادئ صارمة (مثل: لا يجب عليك …). ومن الحكمة العملية أن يتغلب ريكور على هذه الصراعات، في “العيش الكريم” الذي يمتد إلى المجتمع ومطالبته بالمساواة. لم يتوقف ريكور أبدًا عن الإعجاب بخصوبته الفكرية الوفيرة، والتي أظهرها مؤخرًا في كتابه الذاكرة، التاريخ، النسيان (2000). كانت حياته المهنية غنية ومتنوعة: التدريس على التوالي في فرنسا، في لوفان ومونتريال وييل وشيكاغو، احتفظ بروح الانفتاح هذه التي جعلت منه فيلسوفًا معقدًا وأصليًا: عين الذات آخرا، اعتبره ريكور – حتى كعمل موجز. يُظهر عمله اهتمامًا كبيرًا بالتماسك والاكتمال. ايتيقاه مبتكرة لأنها غنية بالتقاليد التي سبقتها وفي نفس الوقت غير مسبوقة.

بول ريكور في ثمانية تواريخ

1913 ولادة أمه ووفاتها

1915 وفاة والده على الجبهة في معركة مارن. ريكور ، الذي نشأ في العقيدة البروتستانتية على يد أجداده ، يجد ملاذًا في الكتب

1935 حصل على المركز الثاني في مناظرة التبريز في الفلسفة، يتردد على هيئة تحرير مجلة فكر

1940/45 أسيرًا كضابط احتياطي، قام بترجمة أفكار هوسرل في الأسر في بوميرانيا (ألمانيا)

1956 انتخب أستاذًا في جامعة السوربون، وانتقل مع زوجته وأطفاله الخمسة إلى الجدران البيضاء، في شاتيناي مالابري ، حيث أنشأ إيمانويل مونييه مجتمعًا حول مجلة فكر

1970 استقال من منصبه كعميد لكلية الآداب في جامعة نانتير بعد مشاكل ما بعد 68. أصبح مدرسًا في شيكاغو

1990 نشر كتاب ” عينالذات آخرا”، والذي يمثل تكريسه المتأخر في فرنسا

2005 وفاة في شاتيناي مالابري

مقابلة مع بول ريكور

السؤال: كان الموت حاضرا في وقت مبكر جدا من حياتك. لقد فقدت والدتك عندما كان عمرك بضعة أشهر، وقتل والدك خلال حرب 14-18 عندما كان عمرك عامين. كيف تقيمون حقيقة أنك أصبحت عنبرا للوطن في وقت مبكر جدًا؟

جواب بول ريكور: إنه أمر مثير للفضول لأنه أصبح سؤالاً مع تقدمي في السن. عندما كنت صغيرًا، كنت متمردا إلى حد ما فيما يتعلق بالشكاوى المزيفة إلى حد ما والتي سمعتها: “آه! اليتيم الفقير! “لقد أزعجتني. في الأساس، لا أتذكر أنني عانيت من غياب والديّ. لأن لدي علاقة جيدة جدا مع أجدادي وخالتي التي ربتني. وفوق ذلك كله، لأنني عشت حياة خاصة مكثفة في وقت مبكر جدًا.

السؤال: ماذا تعني؟

جواب بول ريكور: حياة القارئ. انغمست في الأدب في وقت مبكر جدًا. وبعد ذلك كنت جيدًا في المدرسة. لم أشعر بنقص. لاحقًا، عندما وصلت إلى سن والدي وتجاوزته، كان لدي انطباع بوجود علاقة غريبة مع هذا الشخص الذي كان في الصور أصغر مني. لقد أعدت اكتشاف هذا أثناء قراءة كتاب “الانسان الأول” لكامو. عن والده، يتحدث عن “والده الأصغر”. لقد واجهت نفس الشيء. ربما مع تقدمنا في السن نعلق أهمية متزايدة على البنوة، المنبع والمصب من أنفسنا، وأننا نعمل بشكل أقل مثل الإلكترون الحر، وأكثر فأكثر مثل الارتباط في تسلسل الأجيال.

السؤال: تبدو حياتك على الفور وكأنها تحت علامة الذنب. لقد ذكرت ذلك كثيرًا: حول مسالمتك قبل الحرب، واكتشاف معسكرات الموت، وحتى أثناء حلقة نانتير في عام 1968، عندما كان عليك إدارة احتجاج الطلاب. لكنه شعور ولد لأول مرة فيما يتعلق بأختك.

جواب بول ريكور: نعم. بالمقارنة مع أختي. كان لدي شعور بأننها أخذت كل مكان، وأخذت دورها. إنه شعور خيالي إلى حد كبير من جانبي، لكن الأوهام تمت تجربتها … شعرت وكأنني ربما حصلت على أكثر منها. كنت أبلي بلاءً حسنًا في المدرسة، وكان ذلك أبطأ، وباهتًا. كانت زوجتي، التي كانت أفضل صديق لي في ذلك الوقت، هي التي فتحت عيني على عدم المساواة، هذا الظلم. ربما كان هذا ظلمًا من اختصاصيي التربويين وأجدادي وخالتي، لكنه مع ذلك كان مشتركًا بهم ، وقبلته.

السؤال: هل هذا من أصل كلمة “دين” التي كثيرا ما تظهر في فمك؟

جواب بول ريكور: إن كلمة ” دَين ” هي كلمة غامضة لا تعني بالضرورة مذنبًا ، ولكنها تعني ببساطة أن لدينا قائمة. ما تقوله الكلمة الألمانية شولد أفضل من المصطلح الفرنسي.

السؤال: لدى المرء انطباع، عندما يستمع المرء إليك، أن كل كائن لديه نوع من الدين الأساسي تجاه الآخرين، والحياة.

جواب بول ريكور: نعم، وأود أن أضيف الديون المعسرة.

السؤال: لماذا المعسر؟

جواب بول ريكور: لأننا تلقينا أكثر مما سندفعه في المقابل. لقد فكرت كثيرًا، في أعقاب ميرلو بونتي، في حالة سيزان. لطالما سألت نفسي هذا السؤال: لماذا أرسم جبل القديس فيكتوار إلى أجل غير مسمى، كما لو أنه لم ينته من رسمه بالمعنى الجمالي، بالمعنى الأخلاقي. يبدو الأمر كما لو أن جمال الموقع يطلب من الرسام تصييرًا لن يتحقق أبدًا. ومن هنا عدم كفاية الرد.

السؤال: هل تعتقد أن الفنانين والرسامين والكتاب والموسيقيين يدفعون الديون؟

جواب بول ريكور: إنني مندهش من الإحساس بالالتزام بعمل فنانين عظماء. إنهم يعاملون بعضهم البعض بقسوة وبلا رحمة. لكن، ما الذي يلزمهم، إن لم يكن الأمر كذلك، سأقول، “الشيء الذي يجب أن يفعلوه”. يبدو وكأنه حلقة مفرغة: الشيء الذي يجب القيام به يتطلب القيام به. هناك مطلب عميق هناك، حتى له طبيعة أخلاقية. أنا حساس جدًا لحياة بيتهوفن أو فاجنر، حيث يحبس نفسه في هذه القلاع البافارية ويعمل مثل الوحشية.

السؤال: ما زلت لا افهم. ما هي الديون التي يحاولون تسديدها؟

جواب بول ريكور: لا أعرفها. من خلال سدادها، نخلق هذا الديون. إنها ملزمة بما يفعله المرء.

السؤال: هل تشرح حياتك كفيلسوف بهذه الطريقة؟

جواب بول ريكور: لا. لم يكن الأمر لإبراء ذمة دين ولكن لحل تناقض. لتجنب الإصابة بالفصام. لأنني كنت دائمًا بين مؤثرين، كان على أن أبني جسرًا بينهما. بين المنهج الفلسفي النقدي ومعتقداتي الدينية، بما أنني بروتستانتي. لكن ليس أقل بروتستانتية.

السؤال: بالعودة إلى المزيد من الجوانب المتعلقة بالسيرة الذاتية، فأنت لا تتحدث إلا قليلاً عن والدتك.

جواب بول ريكور: لأنني لم أكن أعرفها على الإطلاق، ولم يعرفها أجدادي الذين ربوني جيدًا. أعتقد أنهم لم يقبلوا زواج والدي. أخيرًا، هناك نوع من التعتيم على هذا الجانب، لدرجة أنه ليس لدي اليوم صورة موثوقة لأمي.

السؤال: ألا تعرف كيف كانت والدتك؟

جواب بول ريكور: لا. أعلم أنها جاءت من عائلة كبيرة، سافويارد ، جنيف ، اسمها فافر. لقد عثرت على بعض الأوراق العائلية، وقمت ببعض عمليات التحقق، لكن لم يتبق أحد لإعطائي المعلومات، ولم يتمكن أحد من إخباري: “كنت أعرف والدتك. لقد سمعت كلمة “أمي” عندما تحدثت زوجتي إلى والدتها، أو عندما تحدث أطفالي إلى والدتهم، لكن بالنسبة لي، إنها كلمة لم أنطقها مطلقًا.

السؤال: ولا حتى عندما كنت تتحدث عن والدتهم مع أطفالك؟

جواب بول ريكور: لا، قلت “والدتك” أو “سيمون”. لقد تجنبت “أمي”. إنه مكان يجب أن يظل فارغًا، لا أكثر.

السؤال: إذن كان والداك الحقيقيان هما الكتب؟

جواب بول ريكور: بالضبط. حتى لو قابلت، تدريجياً، في المدرسة، شخصيات الأب.

السؤال: هل كانت المدرسة هي المكان الذي تم فيه التوفيق بين شخصية الأب وشخصية الطفل؟

جواب بول ريكور: بالتأكيد. أنا أقدر العديد من أساتذتي. ولم أشك أبدًا في أنني سأكون مدرسًا. كان شعوري: كيف أبقى في المدرسة؟ حسنًا، من خلال التدريس هناك. كانت عائلتي قريبة جدًا، وكنت وحيدًا. كانت المدرسة بالنسبة لي في الهواء الطلق … أشعر بالدهشة دائمًا عندما أسمع الأطفال يقولون إنهم محبوسون في المدرسة. كنت هناك مثل سمكة في الماء.

السؤال: ألم تكن متقدمًا بشكل رهيب بسبب قراءاتك؟ وبالتالي عرضة للملل في الصف؟

جواب بول ريكور: نعم، لكني أيضًا أسلى الآخرين. كنت قلقا في الغالب. تمت الإشارة إلي على أنني “طالب ذكي ولكنه لا يهدأ”.

السؤال: من الصعب بعض الشيء تخيل ذلك.

جواب بول ريكور: لكنني أمزح كثيرًا، فأنا مغرم بالتورية. مع أحفادي، كنت دائمًا ألعب دور المهرج، وليس دور المعلم القديم (يضحك). “أصبحت فيلسوفا حتى لا أصاب بالفصام”

السؤال: أسير أثناء الحرب، يتم إرسالك إلى معسكر العمل. ومع ذلك، يمكنك مع الآخرين بناء مكتبة وتنظيم دورات جامعية …

جواب بول ريكور: كان معسكرا للضباط. وحتى كتاب دانيال غولدهاغن، جلادو هتلر الطوعيون [1996 ؛ سوى، 1997] ، كنت مقتنعًا بأن للجيش الألماني أخلاقًا مختلفة عن أخلاق الحزب النازي. في المعسكرات التي أعرفها، وجميعها معسكرات الضباط، لم تكن هناك انتهاكات صارخة لاتفاقيات لاهاي أو جنيف، مجرد حرمان من الخروج بسبب عمليات الفرار. لكن ظروف احتجازنا كانت صحيحة، فقد تم إطعامنا مثل السكان، وهذا يعني المزيد والمزيد من السوء. كنا في غرفتنا مجموعة صغيرة من المثقفين، من بينهم يهوديان، من بينهم الكاتب روجر إيكور. كما أنقذ إيمانويل ليفيناس حياته لأنه كان سجينًا في معسكر الضباط.

السؤال: قرب نهاية اعتقالك، أنت تترجم هوسرل.

جواب بول ريكور: نعم، الأفكار الأولى ، ومع رفيقي ميكيل دوفرين ، قرأنا أيضًا جميع الأعمال المنشورة لكارل يسبرس ، والتي كتبنا عنها أول كتاب بعنوان كارل يسبرس وفلسفة الوجود ، نُشر عام 1947.

السؤال: ما رأيك في كتاب غولدهاغن؟

جواب بول ريكور: هناك حقائق لا جدال فيها في هذا الكتاب، ربما تكون مركزة للغاية. وأطروحة عامة تبدو لي غير محتملة: لائحة اتهام جماعية لشعب بأسره. يجب أن نظل مخلصين للتقاليد الغربية، والتي بموجبها يجب أن تكون المسؤولية القانونية الجنائية دائمًا فردية. يكاد غولدهاغن يضع ذنب الشعب الألماني في جيناته، في “وراثته” المسيحية. تزداد معاداة السامية اللاهوتية للمسيحية هنا على حساب المقاومة الروحية حول كارل بارث. وكانت هناك أيضًا أعمال بطولية في ألمانيا. معلوماتي عن كل هذا من نوعين. هناك ما جربته – وهو مجرد جزء صغير جدًا من التاريخ – والقراءات التي قمت بها عن عمليات الترحيل. لقد اكتشفت عملية الترحيل في يوم الإفراج عني، حيث كانت في بيرغن بيلسن، عند خروج المخيم: رأينا هذه الجثث الحية تخرج. صدمة رهيبة.

السؤال: أنت تقول عن هيدجر إنه كان يتمتع بمزاج مدير مدرسة.

جواب بول ريكور: لم يثر إعجابي، على أقل تقدير. لكنني واجهته في الغالب من خلال قراءتي.

السؤال: بالنسبة للبعض، لا يمكن فصل عمله الفلسفي عن التزامه إلى جانب النازيين؟ ماهو موقعك؟

جواب بول ريكور: أقوم بعمل الارتباط على النحو التالي. فلسفة هيدجر تتمحور حول مسألة الوجود، الأنطولوجيا، لدرجة أن معايير الاختيارات الأخلاقية والسياسية غائبة تمامًا. إنها الأنطولوجيا التي لم تكن قادرة على إنتاج الايتيقا. وهكذا لم يكن لديه خط دفاع داخلي. كان هيدجر حينها في مرحلة إعادة تأسيس فلسفته الخاصة: يمكن أن تحتل شخصية البطل نوعًا من المكانة الفارغة هناك. ولكن من الصحيح أن بعض الموضوعات شبه البطولية كانت موجودة بالفعل في الوجود والزمان … وعمله يحتوي على مكونات ايتيقية، حتى لو كان الحل في مواجهة الموت. لكن هذه المشكلة، التي هي عميقة مشكلة وجهاً لوجه مع الذات، بمجرد أن تصنع مجتمعًا، وتغييرًا سياسيًا له، ينتهي بك الأمر بوحشية. لم تعد تواجه وجهاً لوجه مع فناءها. إن موت الآخرين على المحك… توجد هنا مسؤولية افتراضية وغير مباشرة لعمل هيدجر.

السؤال: تم انتقاده بشكل أساسي لعدم إظهاره أدنى ندم بعد الحرب.

جواب بول ريكور: نعم. كان هناك موقف هروب وغطرسة من جانبه. بعد أن أهانه الفرنسيون الذين جردوه من كرسيه، لم يكن راغبًا في الإدلاء باعترافات. لكن ما أجده وحشيًا هو المصدر الثاني لخطأه السياسي: الفكرة، التي أجدها مجنونة، أن التكنولوجيا هي مشروع بشري عظيم، يأخذ مكانه من الميتافيزيقيا. من هذا المنظور، تصبح إبادة اليهود حقيقةً تفصيلاً في عالم التكنولوجيا. أعتقد أنه كان هناك، في هيدجر، تلوث من بعض أفكار إرنست جونغر. أقول: نوع من الجدل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. هذا سؤال لا يزال يتعين علينا التفكير فيه، وهو مرتبط بالوضع السياسي في أوروبا اليوم

السؤال: هل يمكن أن تكون أكثر دقة؟

جواب بول ريكور: رأى كبار المفكرين في القرن الثامن عشر، مثل آدم سميث وآخرين، في التجارة والأعمال، وبالتالي في الرأسمالية، تطورًا لما أطلقوا عليه المشاعر اللطيفة، التي تتعارض مع أهواء الحرب. ما لم نتوقعه هو أن الشركة تولد حربًا اقتصادية من خلال المنافسة وأننا في حرب اقتصادية. لدرجة أنه يوجد، كما قلت، جدال بين الاقتصادي والاجتماعي، والذي حدده جونغر بمفهوم التعبئة العامة. هذه قضية مقلقة للغاية، ولم أقل شيئًا عنها أبدًا حتى الآن.

السؤال: والتي يمكن حلها كيف؟

جواب بول ريكور: هذه هي مشكلة أوروبا الغربية كلها اليوم. أين، للبقاء على قيد الحياة، يجب أن نحافظ على الأخلاق وسياسة التضامن. المعركة التي يجب خوضها على جبهتين: من ناحية، يجب أن تظل اقتصاداتنا قادرة على المنافسة، ومن ناحية أخرى، يجب ألا تفقد روحها – إحساسها بإعادة التوزيع والعدالة الاجتماعية. صفقة ضخمة، يكاد يكون من الصعب حلها مثل تربيع الدائرة …

السؤال: هذا يتماشى مع تفكيرك الحالي حول ما تسميه “معاناة أقل”.

جواب بول ريكور: لم ننتهي من إرث العنف والحرب الأخيرة. ولا مع قسوة ووحشية النظام الرأسمالي، الذي انتصر هي الضربة القاضية على الشيوعية، ومن ثم لا مثيل لها. إنها اليوم التقنية الوحيدة لإنتاج الثروة، ولكن بتكلفة بشرية باهظة. عدم المساواة والاستثناءات لا تطاق. في فرنسا، كنت متورطًا في قضية غير المسجلين، ويسعدني ألا أقاتل من أجل لا شيء، لكنها قطرة في محيط …

السؤال: ما هي الخطوط التي يجب أن نتبعها لحل هذه المشكلات؟

جواب بول ريكور: إنني مغرٍ قليلاً بحل يمكن أن يسميه المرء ساخرًا. قد يفاجئك من جانبي، لكن طالما أن هذا النظام لم ينتج تأثيرات لا تطاق لعدد كبير جدًا، فسيواصل مساره، لأنه بلا منافس. زيادة المعاناة … أعتقد أننا سنواجه عبورًا صعبًا للغاية للصحراء في أوروبا الغربية. لأننا لم نعد قادرين على دفع الثمن الذي يدفعه لنا الفقراء. إن صعود الاقتصادات الآسيوية الفتية، أي اقتصاد الصين نفسها، يتطلب عملاً شاقًا لن نكون قادرين على تحمله. ليس فقط لا نريدها، لكن لا يجب علينا! لن نعود إلى أيام عمالة الأطفال … ولهذا أنا مؤيد بشدة لأوروبا. فقط اقتصاد كبير يمكن أن يمكّن أوروبا من النجاح. ايهما أفضل؟ في الولايات المتحدة، حيث يتم فرض ضرائب على إنجازاتنا بـ “الجمود”، يعمل ملايين الأشخاص بأجور منخفضة للغاية لكنهم يظلون في النظام … هل سيكون من الأفضل لنا العمل مقابل أقل؟ ثقافيا نجيب: لا! هل يجب أن نقاتل من أجل هذا الموقف أم التراجع؟ هذه في الحقيقة قضايا تتعلق بالتشكيك في اختياراتنا الثقافية الأساسية وصورتنا الذاتية.

السؤال: سارتر، ميرلو بونتي، دريدا كانوا معاصريك. ماذا بقي من سارتر اليوم؟

جواب بول ريكور: لم يؤثر سارتر عليّ كثيرًا. على عكس ميرلو بونتي، عدوه المطلق، الذي كنت قريبًا جدًا منه. بينهما، قرابة في الفكر سطحية للغاية. لا يمكننا إلا أن نكون في جانب واحد أو آخر.

السؤال: ما الذي يمكنك حفظه من فكرة سارتر؟

جواب بول ريكور: آه، لكن أولاً وقبل كل شيء تنوع فريد من نوعه في أدوات الخطاب: الأدب والمسرح والمقالات والسيرة الذاتية والأطروحات الفلسفية العظيمة مثل الوجود والعدم. على الرغم من أن هناك أيضًا مقالات أعتقد أنها ضاعت، مثل أسئلة المنهج.

السؤال: ما هو عمله الرئيسي برأيك؟

جواب بول ريكور: الوجود والعدم. هناك صفحات جميلة وكبيرة جدًا هناك. لقد كانت دورة ممتازة في السنة الأولى طويلة جدًا، حتى لو أجدها اليوم ثرثرة بعض الشيء؛ لكن مروري عبر رصانة الفلسفة التحليلية الأنجلوساكسونية هو الذي يجعلني أصدر هذا الحكم.

السؤال: ما رأيك في جزء الوجود والعدم الذي يتخيل التحليل النفسي الوجودي؟

جواب بول ريكور: هذه هي بالضبط النقطة التي أبتعد فيها عن سارتر أكثر من غيره، لأنه هناك يحافظ على حلم الشفافية. بالنسبة له، فإن أي ادعاء بعدم الشفافية هو ما يسميه سوء النية، والذي يحتل بالنسبة له مكان القمع بالنسبة لفرويد. تحليله النفسي الوجودي ليس واحدًا، في نهاية المطاف: لا توجد تقنية تحليل نفسي، ولا علاج، ولا شفاء، ولا ممارسة. لذلك يبقى من تلقاء نفسه. وهذا، بالمناسبة ولكي نكون منصفين معه، ليس هو الحال مع هيدجر: فهو لم يفترض أبدًا موضوع الشفافية المطلقة للوعي، بل على العكس! هناك ظلمة عنده، لا سيطرة على نفسه.

السؤال: لقد تطورت أنت بنفسك في فهمك للتحليل النفسي …

جواب بول ريكور: نعم، في كتابي عن فرويد في التأويل، احتفظت بشكل أساسي بأكثر الكتابات تأملًا في عمله وفكره على أنه تكهنات حول ممارسته. ومع ذلك، فأنا مقتنع أكثر فأكثر بأن عمل فرويد النظري لا يساوي اكتشافه. أن لغته غير كافية لاكتشافه. ومن وجهة النظر هذه، لدينا حرية كبيرة في إعادة تأويه.

السؤال: ماذا تفعل بالانتقادات الموجهة إلى فرويد من قبل فتغنشتاين، بوبر، بوفيرس؟

جواب بول ريكور: إنهم على حق بقدر ما يدعي فرويد أنه عالم طبيعي ويضع نفسه في موقف حيث يمكن أن يُطلب منه تفسير ترتيب الإثبات العلمي. أما إذا استخلصنا التحليل النفسي، من ناحية أخرى، ليس من جانب الإثبات والتحقق، بل من اختبار الحقيقة، فإننا نطرحه من معيار الدحض، ومن ثم يجد نفسه في نفس الجانب مثل الشعر، التجربة الجمالية والدينية … بهذا المعنى، ما زلت مرتبطًا جدًا بفكرة أن هناك شيئًا فريدًا في العلاقة التحليلية، بحث مشترك عن الحقيقة.

السؤال: سيكون عملك بأكمله مركزًا على التأويل، وهو عمل دائم للتأويل …

جواب بول ريكور: نعم. حقيقة أنني لا أشك في ذلك، لكن ما أنا عليه الآن مشكوك فيه بشكل أساسي. وبالتالي، فأنا لست قريبًا من نفسي، لكنني دائمًا في علاقة تأويلية. لذلك عليّ أن أجعل المنعطف الكبير للأعمال الثقافية للعودة إلى الوطن: هذه الدائرة العظيمة للتأويل هي أقصر طريق مني بالنسبة لي.”

المصدر

نُشرت هذه المقابلة في الأصل عام 1998 في مجلة كتابة (رقم 52)، ص. 195-216. © أعماق ريكور.

بعد ذلك اعيد نشرها في مجلة العلوم الإنسانية عدد 67 – 01/21/2013 -10 صفحات

الرابط

https://www.philomag.com/articles/paul-ricoeur-ce-que-je-suis-est-foncierement-douteux

كاتب فلسفي

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