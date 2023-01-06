نجوم يشاركون الشعب العرس الكروي ببصراوي تلكانه وهيو هيو وعاش العراق



(الشرقية) و (الزمان) تنفردان بتغطية شاملة لحدث رياضي إستثنائي بعد قطيعة دامت عقوداً

المحافظات – مراسلو (الزمان)

انفردت مجموعة قنوات (الشرقية) وجريدة (الزمان) بتغطية خاصة لحدث استثنائي تشهده محافظة البصرة خلال افتتاح بطولة خليجي 25 بعد قطيعة دامت اربعة عقود ،في حفل وعدت الجهة المنظمة له بإن يكون مبهرا ويحمل مفاجات كبيرة للجمهور. وواصل أهالي المحافظة ،إكرام الضيوف الوافدين من دول الخليج العربي لحضور البطولة التي انطلقت امس. واعدت قبيلة بني لام، وجبة غداء، لضيوف المحافظة تحتوي على اكثر من مئة جمل و200 خروف في كورنيش شط العرب. ووثقت قناة (الشرقية) عبر مراسليها ،مشاهد مصورة من مبادرات أهالي البصرة خلال الترحيب بالوافدين العرب، عن طريق إنشاء مضايف بالقرب من منفذ سفوان الحدودي وتجهيز شقق مجانية للمشجعين بعد امتلاء الفنادق، فضلا عن مبادرات مختلفة من هذا النوع. بدوره ، اشاد هداف العراق والخليج حسين سعيد عبر (الشرقية) بـ (كرم اهالي البصرة). كما نشرت القناة ،اغنية جديدة للفنان ماجد المهندس ، (بصراوي تلكانه) بمناسبة البطولة. وسيفتتح الفنانين رحمة رياض وحسام الرسام ،البطولة باغنيتي (عاش العراق) و (هيو هيو). في وقت ،اكد مصدر ،وصول الفنان كاظم الساهر الى المحافظة،لاحياء حفل افتتاح البطولة. وقال المصدر في تصريح امس إن (الساهر وصل مع فرقته الموسيقية الى العراق). فيو قت ،قال مصور (الزمان) ان (مداخل ملعب جذع النخلة الذي يتسع لنحو 65 الف متفرجا ،زحما كبيرا). وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد اكد في وقت سابق ،إحياء رحمة رياض ،حفل افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.وتحولت مدينة البصرة ليلة افتتاح البطولة ،إلى مهرجان شعبي كبير، سهرت خلاله الشوارع لساعات طويلة احتفالا بانطلاقة العرس الكروي الخليجي، وذلك بعد غياب البطولة عن العراق لأكثر من أربعة عقود. وانطلقت البطولة ،بمواجهة منتخبي العراق وعُمان على ملعب البصرة الدولي ،ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى التي تضم السعودية واليمن أيضا. ورحب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،بقدوم الضيوف العرب إلى البصرة لحضورالبطولة.وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (ضيوفنا العرب الأكارم من دول الخليج العربي مرحباً بكم)، واضاف (أهلا وسهلا بالعرب في عراق الأولياء والصالحين وأهلاً بكم في بصرتكم الغرّاء ويا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل)، داعيا الى (مراعاة ذلك ،فالعراقيون أهل ضيافة وكرم)، مشددا على (وجوب تجنّب الصراعات والخلافات والفساد فذلك مضرّ بسمعة العراق والعراقيين)، واكد انه (لا بأس بمراعاة الجمهور في حضورهم للمباريات ،ولا سيما مباريات المنتخب العراقي بأن يكون إمّا مجانياً أو بأجور رمزية). من جانبه ، وصف المحافظ أسعد العيداني البطولة بأنها (لحظات تاريخية ستشهدها هذه المدينة وابناؤها)، داعيا (رؤساء حكومات دول الخليج العربي ووزراء الرياضة والشباب فيها لحضور حفل افتتاح البطولة). وشهدت المحافظة ،اجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية أقدمت عليها قيادة العمليات في المدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين مقرات إقامة الوفود المشاركة في البطولة والمراكز العامة ومناطق المشجعين. وانجزت اللجنة المنظمة تحضيراتها، لانطلاقة العرس الكروي الخليجي، وسط أجواء من التفاؤل بتحقيق نجاح تنظيمي يليق بمكانة البطولة لدى شعوب المنطقة. واسهمت اللافتات الترحيبية المعبرة التي ملأت الشوارع والأماكن وحتى المركبات، في ايصال رسائل مليئة بالحب والتقدير من أهالي العراق إلى ضيوف البطولة، ومنها (البصرة ديرتكم)، و(أهلا وسهلا بأشقائنا الخليجيين في مدينتكم ).

كما رفعت بعض مركبات الأجرة، لافتات كتب عليها (لا تطلب تاكسي طال عمرك.. المركبة تحت أمرك)، وبرغم الأمطار التي شهدتها المحافظة في قبل يومين، إلا أن الأجواء الدافئة بين الجماهير غطت على برودة الطقس.

وقائع حفل الافتتاح ونتائج المباريات على الموقع الالكتروني لجريدة (الزمان).





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