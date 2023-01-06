وزارة الصناعـة والمعـادن تُعلـن عـن تصويـت مجلـس الـوزراء علـى تثبيـت مُوظفـي العقـود فـي ١١ شركـة تابعـة للـوزارة

بقلم نيرة النعيمي

– أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن عن تصويت مجلس الوزراء خِلال الجلسة الإعتيادية المُنعقدة الثلاثاء المُوافق ٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ على تثبيت مُوظفي العقود العاملين في ( ١١ ) شركة من الشركات العامة التابعة للوزارة على الملاك الدائم والتي شملت الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات بعدد ( ٥١٩ ) درجة والشركة العامة لكبريت المشراق بعدد ( ٣ ) درجات وشركة الزوراء العامة بعدد ( ١٤٤ ) درجة إضافة إلى شركة أور العامة بعدد ( ١٠ ) درجات والشركة العامة للزجاج والحراريات بعدد ( ٤٣ ) درجة والشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع بعدد ( ٣٨٨ ) درجة فضلاً عن الشركة العامة للصناعات التعدينية بعدد ( ١٥٨ ) درجة والشركة العامة للأنظمة الإلكترونية بعدد ( ١١٩ ) درجة وشركة الفارس العامة بعدد ( ١٠٤ ) درجة وشركة الفُرات العامة للصناعات الكيمياوية بعدد ( ٢١ ) درجة والشركة العامة للصناعات الفولاذية بعدد ( ١٧١ ) درجة ، مؤكدةً السعي الجاد لتثبيت مُوظفي العقود في باقي شركات الوزارة تباعاً وحسب ما يُصدر من توصية وزارة المالية لمجلس الوزراء بعد التدقيق حيث تمَّ إرسال أسماء جميع مُوظفي العقود في الوزارة الى وزارة الماليـة

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