وزير الهجرة نينوى تشهد عودة (633) نازحاً بشكل طوعي

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الخميس، عودة (633) نازحا من ناحية زمار الى مناطق سكناهم الأصلية في قرية برزان بشكل طوعي بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وكافة الاجهزة والوكالات الامنية والاستخبارية والمنظمات الدولية .

وبينت سيادتها، هناك تنسيق مع منظمة الهجرة الدولية IOM، لشمول الاسر العائدة بمبالغ مالية وبناء الدور السكنية المهدمة في القرية، اضافة الى شمولهم بمشاريع المدرة للدخل وتوفير فرص عمل واسعة لغرض تأمين العيش الكريم لهم، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في العمل وفق برنامجها الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد.



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