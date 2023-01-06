يا قبلة العراق بصرتنا …يا اهلا بالاشقاء الكرام

مهند محمود شوقي

بعد غياب فرضته حكومات الامس عن اشقائنا واخوتنا في الخليج وبعد طول انتظار عنوانه( الاشتياق ولهفة اللقاء) ها هي البصرة اليوم ومن خلال خليجي 25 تجمعنا على ارضها بأهلنا الكرام اخواننا قرة العين من الخليج … اجتمع العراق كل العراق في البصرة … فمن الجبال الشامخات اتتنا جماهير إقليم كوردستان الى بغداد عاصمة الحب الى الانبار أرض الطيبين الى ميسان ملح الجنوب جميعنا في البصرة ننتظر الاحباب ونسعى بان توحدنا الرياضة بعد ان ابعدتنا السياسية عن اخوتنا اعوام طوال … حدث البصرة اليوم هو الاكبر والانجح والاعظم لتاريخ العراق القادم … تقول الوفود من حيث اتت ما اكرم البصرة واهلها الطيبين … صور العوائل البصراوية تتناقلها وسائل الإعلام وهي ترحب بضيوفها وبلسان بصرواي يقول الجميع (بيوتنا لضيوفنا الطيبين انتم اهل الدار) … مااروع تلك الصورة والصور التي تصلنا وللعالم ككل عن طيب البصرة واهلها الكرام …

اليوم ستجتمع الفرق الشعبية البصراوية لتقدم الحانها لاشقائها …والسمك المسكوف على نهر العشار ينتظر الزوار يا اهلا بالخليج واشقائنا بعد طول غياب …. سنبقى نردد ونقول خليجي 25 يوحدنا باذن الله ….

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