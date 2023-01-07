

أمطار غزيرة على رأس الخيمة

7 يناير 2023

شهدت إمارة رأس الخيمة منذ صباح اليوم هطول أمطار الخير والبركه تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مدينة رأس الخيمة ومختلف المناطق التابعة لها أدت إلى جريان الأودية والشعاب حيث تركزت غزارة الأمطار على المرتفعات الجبلية.

وساهمت الأمطار الغزيرة في جريان الأودية والشلالات من أعلى القمم الجبلية في مشاهد طبيعة خلابة في أجواء شتوية شهدت انخفاضا في درجات الحرارة.

ودعا العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، جميع قائدي المركبات، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلامة وبالقواعد والأنظمة المرورية أثناء السير على الطرق في ظل تقلبات الطقس خاصة خلال فترة هطول الأمطار الكثيفة التي تشهدها الإمارة، وعدم الإقتراب من مناطق الأودية لعدم وقوع الحوادث والوفيات أو الإصابات نتيجة جريان السيول .

كما دعا العميد النقبي، قائدي المركبات إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وحثهم على ترك مسافة كافية بين المركبات في حالة الأجواء الممطرة.

وحث قائدي المركبات كذلك على متابعة حالة الأرصاد الجوية والتوقعات المناخية والتخفيف من سرعة المركبة والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات الداخلية والخارجية والتأني أثناء المنعطفات لاحتمال وجود بحيرات مائية بسبب الأمطار.

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