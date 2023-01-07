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الإتحاد الكويتي لكرة القدم يصدر بياناً بشأن احداث ملعب البصرة


اصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الجمعة، بيانًا بشأن انسحاب الوفد الكويتي من بطولة خليجي 25 مع بقاء المنتخب الكويتي ضمن منافسات البطولة.

وقال الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه يعرب عن “استيائه الشديد” مما وصفه “سوء التنظيم” في مراسم حفل افتتاح بطولة خليجي 25.

وبين ان التدافع الجماهيري الشديد والازدحام تسببا بـ”تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، رئيس اللجنة الاولومبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد إلى ملعب جذع النخلة”، الامر الذي دفع لانسحاب رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي والوفد المرافق له من مراسيم الافتتاح.

واعتبر البيان انه حفاظا على مكانة البطولة ودعما للاخوة الاشقاء سيستمر منتخب الكويت في المشاركة بفعاليات البطولة.

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