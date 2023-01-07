الخصاء المتبادل

حمزة الحسن

ثلاثة يرفضون تجديد اللغة العربية : رجل الدين ورجل السلطة ورجل المال،

لأن هذه ليست لغة فحسب بل حاملة تراث الخضوع والسيطرة والتمييز حسسب الجنس،

وتمسك الفقهاء باللغة ليس بريئاً،

ولا يختلف هؤلاء بينن رجل سلطة ورجل معارضة وكلاهما في موقف واحد.

لماذا لا يرثي أو يمدح العربي

زوجته حيةً أو ميتة،

أو يشيد بنضال وصبر وتحمل أمه أو عمته أو خالته

أو جدته أو جارته او ابنته التي تحملت كل جور التاريخ وجوره هو؟

في حين نجده يسارع في كل فرصة للتغزل بالحبيبة،

سواء كانت حقيقية أو متخيلة،

ويحشد كل قصائد الأرض لها مع خواطره ؟

السبب اللغة الذكورية التي لا ترى في المرأة سوى مؤسسة خدمات،

تطبخ وتزرع وتغسل وتنظف وحقل اغراء ،

حتى في الحب لو دققنا خلف الكلمات،

سنجد ان عليها الارضاء والاغواء ولو غابت غاب القمر واختفت النجوم،

لكن لا شيء يختفي في الواقع.

لا تصدقونا نحن الرجال دائماً عندما ندعي انهيار العالم،

لا شيء ينهار سوى الكلمات.

هذه الظاهرة لا تخص الرجال فحسب،

بل النساء أيضاً المشغولات بمديح أو رثاء رجل واحد،

ليس الأخ أو العم أو الجد أو الجار بالتأكيد كما لو أن الأرض خلت من الرجال الكبار،

وسواء تدري أم لا تدري فهي تتغزل بالرجل الحبيب بعقلية ذكورية خفية في اللاوعي،

لا تحتاج سوى الى تفكيك لساني وبنيوي،

لكي نعرف أن هذه الانثى ترثي أو تمدح رجلاً بلغة ذكورية،

عندما تلغي العالم من الكائنات كما يفعل الرجل،

وتختزله برجل واحد،

وهو لا نجده في ثقافة أخرى،

و تنسى ان اللغة العربية تضع الانوثة في حقل تحقيري كالقول:

” هذا الرجل يشبه الحرمة أو الأنثى “،

أي أن الرقة الرجولية والرهافة توضع في حقل العار الانثوي،

أي يُمسخ لو تصرف بجمال.

الغاء منتبادل صامت في الظاهر وخصاء عقلي متبادل.

حتى في الاحزاب اليسارية والهيئات القيادية لا تعرّف المرأة كزعيمة

أو نائبة أو عضوة بل كـــ عضو ، كما لاحظت باحثة عربية.

في مدينة مالمو في السويد اختلف شيوعي عراقي وهو فنان مسرحي وخريج اكاديمية

مع كاتب فصار يناديه باسم أمه كمعارة وهي من معارات الجاهلية،

فالأمر ليس خاصا بعامة الناس بل حتى في أوساط ما يسمى النخبة ونحتاج الى زمن وثقافات

بديلة لكي نكتشف الأقنعة خلف الشعارات الزائفة السطحية.

لو كنت تريد إهانة رجل صفه بالمرأة،

لكن لو أردت الحاق الأذى النفسي بالمرأة صفها بالرجل.

خطاب الذكورة مثلا يتجسد في شعار:

سنقاتل أو نناضل الى آخر رجل ،

لكن من هو هذا الابله الذي يعيش في مملكة الأرامل وحده وأي نصر هذا؟

وهو شعار نسوي أيضاً،

وعندما تقوله إمرأة تلغي أي نضال لأن العبارة تحمل محوها.

لو طلب من رجل وصف حشد نسائي بينهن ثلاثة رجال فقط،

لن يستعمل صفة الجمع الانثوية بل سيقول : الذين وليس اللاتي.

الغاء لغوي لكنه في صميم سلطة لغة ذكورية عريقة في التمييز.

هو السبب نفسه القديم الذي جعل الشاعر جرير في العصر الاموي

يرثي زوجته خالدة :

” لو لا الحياء لهاجني استعبارُ ـــ ولزرتُ قبركِ والحبيب يزارً”

لماذا خجل جرير من الحزن ـــ الاستعبار ـــ او البكاء على قبر زوجته؟

لو كانت خالدة عشيقة أو حبيبة لفرش طريق المقبرة قصائد

لأن العربي يتباهى بالفحولة المموهة بعنوان: حب.

الأمر ليس في تشابكات وسلطة اللغة فحسب،

لأن اللغة ليست وعاءً أو إطاراً خارجياً بل في منظومات القيم والتقاليد والعادات

وتراث ذكوري عريق.

غالبية المراثي والتفجع والمديح النسائية اليوم للحبيب الفعلي أو المتخيل،

هي خواطر عقل رجولي خفي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط