السلطات العراقية تعيد النظر بالخطة الأمنية بعد الأحداث التي رافقت افتتاح خليجي 25



2023-01-07

قررت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، إعادة النظر بالخطة الأمنية المعدة لتأمين خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة جنوبي البلاد وذلك بعد الأحداث التي رافقت مراسم افتتاح البطولة المتمثلة باقتحام مشجعين مداخل ملعب جذع النخلة.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك ادلى به وزير الداخلية عبد الامير الشمري مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال.

وقال الوزير في تصريحه، إنه يوم أمس بعد انتهاء حفل ومباراة الافتتاح وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء عملية تحليل شاملة واستعراض شامل لأهم الأحداث التي رافقت الإفتتاح”، مبينا أن هناك اموراً فنية وأمنية وتنظيمية”.

وأضاف “عقدنا عدة اجتماعات بحضور محافظ البصرة، وقائد عملياتها، وقائد الشرطة والقيادات الأمنية الموجودة بالمحافظة واستعرضنا هذه الأمور، ووضعنا حلولا واضحة وتمت الاستعانة بجزء من الوحدات الامنية من بغداد والبصرة، واعدنا تنظيم الخطة الامنية بشكل كامل، واعادة النظر بموضوع التنظيم ايضا”.

كما أشار وزير الداخلية إلى إعادة النظر بالخطة المرورية، وتحقيق انسيابية في سير العجلات، منوها إلى تعزيز أمن الملاعب بقوات اضافية.

وشدد على ضرورة تحقيق التنظيم المتكامل للبطولة بنسبة 100% من دون أن يشوبها أية شائبة سواء من عمليات الدخول إلى الملاعب أم من عمليات التنظيم أو الأمن، متعهدا بعدم تكرار ما حدث بيوم الإفتتاح خلال المباريات القادمة.

بدوره قال رئيس اتحاد الكرة العراقي، إنه “اجتمعنا مع وزير الداخلية ومحافظ البصرة لمناقشة الاحداث التي رافقت مباريات الافتتاح لمعالجتها و لعدم تكرارها”، مردفا بالقول “نحن حريصون جدا على تصحيح كل ما حدث من خلال في مباراة الافتتاح ونعتذر من الجماهير على ما حدث يوم أمس وما جرى لن يتكرر”.

ووصف درجال مراسم حفل افتتاح بطولة خليجي 25 بالمبهر والذي اثر اعجاب دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تكن تتوقع ان يجري مثل هكذا افتتاح.

وكان رئيس الاتحادُ العراقي لكرة القدم عدنان درجال قد أعرب في وقت سابق من اليوم، عن أسفه الشديد لخُروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فعاليات كأس خليجي 25 في مدينة البصرة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط