الصهيونى الأصيل

محمد سيف الدولة

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انهالت علينا وسائل الاعلام العربية والدولية بالهجوم على “ايتمار بن غفير” وزير الأمن القومي الإسرائيلي فى حكومة نتنياهو الجديدة الذى قام باقتحام باحات المسجد الاقصى، واصفة اياه بانه يميني متطرف يؤمن بنظرية التفوق اليهودى وشديد العنصرية تجاه العرب ويحرض على طردهم من ارض اسرائيل لا فرق فى ذلك بين فلسطينى الضفة الغربية فلسطينى الداخل، فكل من لا يوالي دولة إسرائيل يجب طرده. وهو يطالب بتوسيع بناء المستوطنات وضمها الى اسرائيل، وانه كان تلميذا نجيبا للحاخام الارهابى مائير كاهانا، وقام بالاحتفاء بمذبحة الحرم الابراهيمى وبمنفذها، ويطالب بسن قانون يبيح باعدام الاسرى منفذى العمليات ضد الاسرائيليين، ويرفض بشدة اختصاص المسلمين بالمسجد الاقصى ويدعو الى اقتسامه معهم واعادة بناء الهيكل، فاليهود هم اصحاب الارض والمقدسات..الخ.

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ولكن الحقيقة التى نعلمها جميعا هى ان الصهيونية هى عقيدة بالغة التطرف والعنصرية والعدوانية والارهاب، وكل من يعتنقها هو بالضرورة كذلك أيضا. و”بن غفير” ليس سوى صهيونيا أصيلا وصادقا، كل قناعاته ومواقفه وتصريحاته ومطالبه هى نسخة طبق الأصل من مطالب كل الصهاينة بدءا بنتنياهو حتى أصغر مهاجر او مستوطن يهودى فى ارض فلسطين المحتلة.

والذين لا يقومون منهم بطرحها بهذه الفجاجة فى أحاديثهم وتصريحاتهم الصحفية والسياسية المعلنة، يتسابقون لتنفيذها على الارض كل يوم. واى تفرقة او تصنيف وتقسيم للمجتمع الصهيونى الى معتدلين ومتطرفين او صقور وحمائم هو تقسيم كاذب ومضلل.

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ان الأيديولوجية الصهيونية لم تتغير منذ بدايات الحركة الصهيونية فى نهايات القرن التاسع عشر وحتى اليوم وهى تنطلق من المبادئ التالية :

· ان اليهود فى كل العالم وعلى مر التاريخ يمثلون شعبا واحدا وامة واحدة.

· ان ارض فلسطين التاريخية هى ارض اليهود، التى طردوا منها منذ آلاف السنين والتى تم احتلالها من الآخرين، وآخرهم هو الاحتلال العربى الاسلامى الذى دام ما يقرب من ١٤٠٠ عام.

· وان الحركة الصهيونية هى حركة تحرر وطنى استطاعت ان تحرر جزء من ارضها المحتلة وتقيم عليها دولة اسرائيل، فى يوم يقدسونه ويحتفلون به كل عام اسمه عيد الاستقلال.

· وأنهم لن يتنازلوا عن حقهم فى باقى ارضهم التى لم تتحرر بعد، والتى يحددونها فى غالبية أدبياتهم بالأرض الواقعة بين النيل للفرات، وفى بعضها الآخر بأرض يهودا والسامرة التى تعنى الضفة الغربية بما فيها القدس الموحدة.

· وان هذا التحرير لا يمكن ان يتحقق ويستمر الا باخلاء الارض من المحتلين العرب، بالقتل والمذابح والارهاب والتهجير ، واخضاع من بقى منهم فى ارض اسرائيل ليعيشوا كمواطنين من الدرجة الثانية، مع تجريد واخلاء كل المناطق العربية المحيطة باسرائيل من السلاح والقوات بموجب ترتيبات أمنية وقرارات دولية، والحفاظ على تفوق عسكرى نوعى على كافة الدول مجتمعة، بما فى ذلك احتكار السلاح النووى فى المنطقة.

· بالاضافة الى حتمية العدوان واحتلال اراضى الدول العربية المجاورة بالقوة، فى حماية الولايات المتحدة ومجتمعها الدولى، بهدف أقصى هو ضمها وهضمها وابتلاعها واستيطانها، او بهدف ادنى هو اكراه الدول العربية على الاعتراف باسرائيل والصلح والتطبيع معها نظير اعادة اراضيها المحتلة مقيدة او منزوعة السلاح.

· وان على الحركة الصهيونية العالمية ودولة اسرائيل العمل على تحريض الشعوب الاخرى من اصحاب الارض الحقيقيين الذين تعرضوا هم ايضا لاغتصاب واحتلال أراضيهم من الاستعمار العربى (وفقا للنظرية الصهيونية)، ودعم مشروعاتهم للتحرر الوطنى (الحركات الانفصالية)، لاقامة دويلات طائفية مماثلة للدولة اليهودية، تعيش بجوارها وفى حمايتها.

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قال تيودور هرتزل:

· اننا نريد أن نطهر بلدا من الوحوش الضارية. طبعا لن نحمل القوس والرمح ونذهب فرادى فى أثر الدببة كما كان الأسلوب فى القرن الخامس فى أوروبا، بل سننظم حملة صيد جماعية ضخمة ومجهزة ونطرد الحيوانات ونرمى وسطهم قنابل شديدة الإنفجار.

· اطرد السكان الفقراء عبر الحدود وامنع توظيفهم . . . كل من الإجرائين؛ الإبادة ونزع الملكية يجب أن يتم بتحفظ ويقظة وحذر.

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جابوتنسكى:

· تستطيع أن تلغى كل شيء، القبعات، والأحزمة والألوان، والإفراط فى الشرب، والأغاني. أما السيف فلا يمكن إلغاؤه. عليكم أن تحتفظوا بالسيف لأن الإقتتال بالسيف ليس أفكارا ألمانية بل إنه ملك لأجدادنا الأوائل. إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء.

· إن إسرائيل لا يمكن أن تعيش إلا بالقوة والسلاح.

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بن جوريون:

· إن خريطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا، لدينا خريطة أخرى وعليكم أنتم طلبة وشبيبة المدارس اليهودية أن تجسدوها في الحياة، وعلى الأمة اليهودية ان توسع رقعتها من الفرات إلى النيل.

· أن خططنا يجب ألا تنحصر فى الدفاع بل علينا أن نهاجم وعلى طول الجبهة ليس فقط ضمن المنطقة المخصصة للدولة اليهودية ــ بموجب قرار التقسيم ــ وليس فقط ضمن حدود فلسطين، بل علينا أن نضرب العدو ونهاجمه حينما وجد.

· لقد أبلغنا العرب أنه ليست لنا الرغبة فى محاربتهم أو إلحاق الأذى بهم، وإننا حريصون على أن نراهم مواطنين مسالمين فى الدولة اليهودية .. ولكن إذا وقفوا فى طريقنا وعارضوا، ولو جزئيا، تحقيق أهدافنا، فإننا سنواجههم بكل ما عندنا من بطش وقوة.

· شعب إسرائيل هو عبارة عن تجمع للمحاربين.

· لقد اقتنعت بأن الحرب مع العرب حتمية.

· أن السعى للتفوق العسكرى على العرب، فى معركة سباق التسلح، أهم قضية فى حياة إسرائيل.

· السلام النسبى الذى يخيم على الشرق الأوسط فى السنوات العشر الأخيرة هو نتيجة مباشرة لقوة إسرائيل العسكرية.

· علينا ان نتخذ من الفتوحات العسكرية اساسا للاستيلاء وواقعا يجبر الجميع على الرضوخ والانحناء

· يجب أن نفعل كل شيء للتأكد من عدم عودتهم (الفلسطينيين) .. الكبار سيموتون والصغار سينسون.

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الدكتور ادر ممثل المنظمة الصهيونية العالمية:

· يجب أن يعطى اليهود الحق فى حمل السلاح، ويجب أن يحجب هذا الحق عن العرب.

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ماينرتز هاجن:

· إن الإعتراض الرئيسى على المطالب الصهيونية كان يستند إلى أن فلسطين صغيرة بالنسبة ليهود العالم، هذا صحيح، ولكن لنفسح لهم المجال ليأخذوا فلسطين، وبعد ذلك يستطيعون أن يحصلوا على ما يريدون.

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جولدا مائير:

· كيف نعيد المناطق المحتلة؟ لا يوجد من نعيدها إليه.

· لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيين، لم يوجدوا على الإطلاق.

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موشى دايان:

· لقد بنيت القرى اليهودية في مكان القرى العربية. أنت لا تعرف حتى أسماء هذه القرى العربية وأنا لا ألومك لأن كتب الجغرافيا لم تعد موجودة. ليست الكتب فقط التي لم تعد موجودة بل أيضا القرى العربية، لا يوجد مكان واحد بني في هذا البلد لم يكن سكانه الأصليون في السابق من العرب.

· ان أهداف العدوان على مصر هى: تحطيم القوات التى تحاول إخضاعنا .. وتحرير ذلك الجزء من أرض الوطن الذى يحتله الغزاة.. القضاء على جيش النيل وحشره فى أرضه.

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مناحم بيجين:

· الفلسطينيون مجرد صراصير ينبغي سحقها.

· أنا أحارب إذا أنا موجود.

· كن أخي وإلا قتلتك.

· الأساليب الإرهابية قد أشبعت رغبة جارفة مكبوته عند اليهود للانتقام.

· ان مذبحة دير ياسين اسهمت مع غيرها من المذابح الاخرى فى تفريغ البلاد من 650 الف عربى …ولولاها لما قامت اسرائيل

· عندما نشرع ببصرنا إلى الشمال نرى سهول سوريا ولبنان الخصيبة وفي الشرق تمتد وديان دجلة والفرات .. وبترول العراق، وفي الغرب بلاد المصريين لن يكون لدينا القدرة الكافية على النمو، علينا أن نسوي قضايا الأراضي من مواقع القوة وعلينا أن نجبر العرب على الطاعة التامة.

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شارون:

· أنا لا أعرف شيئا يسمى بالمبادىء العالمية. اننى اقسم بان احرق كل طفل فلسطينى سوف يولد فى هذه المنطقة. المرأة الفلسطينية والطفل الفلسطينى أكثر خطورة من الرجل لأن وجود الطفل الفلسطينى يدل على أن هناك أجيال ستستمر ولكن الرجل يسبب خطرا محدودا. اقسم بأننى لو كنت مجرد مدني اسرائيلى وقابلت فلسطينيا لاحرقته واجعله يعانى ويتألم قبل ان اقتله. الكل يجب أن يتحرك .. يجري .. يمسك بأكبر قدر من قمم التلال لتوسيع المستوطنات لأن كل ما نأخذ الآن سيظل لنا . . . وكل ما لا نأخذ سيذهب إليهم.

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حوار بين ضابط وجندى اثناء مذبحة كفر قاسم:

· الجندي: ماذا نفعل بالأطفال والنساء؟

· الضابط: يجب أن يعاملوا كا لآخرين بدون رحمة

· الجندى: ماذا نفعل بالجرحى؟

· الضابط: يجب ألا يكون هناك جرحى.

· الجندى: ماذا نفعل بالسجناء؟

· الضابط: يجب ألا يكون هناك سجناء.

· ثبت فى المحكمة فيما بعد أن الأوامر كانت قد صدرت بقتل كل عربى.

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دراسات احصائية اسرائيلية:

· أن 60 % من بين 1066 طالب قابلتهم وتتراوح أعمارهم بين 9-14 سنة أيدوا الإفناء الكلى للسكان العرب المدنيين المقيمين فى إسرائيل فى حالة صراع مسلح مع الدول العربية.

· 95 % من الاسرائيليين يؤيدون عدوان الرصاص المصبوب على غزة 2008ــ 2009

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اسحق شامير:

سيُسحق الفلسطينيين مثل الجراد . . .وتُحطم رؤوسهم على الصخور والجدران.

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اسحق رابين:

· سوف نقلص السكان العرب إلى مجتمع من قطاع الأخشاب والخدم

· كنا نسير للخارج، يرافقنا بن جوريون. كرر آلون سؤاله: ماذا نفعل بالسكان الفلسطينيون؟

· لوح بن جوريون بيده بما يعني اطردهم!

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إيهود باراك:

· الفلسطينيون مثل التماسيح كلما أعطيتهم لحما يريدون المزيد.

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رافئيل إيتان رئيس أركان حرب سابق لجيش الدفاع الإسرائيلي:

· عندما نكمل استيطان الأرض لن يكون أمام العرب إلا محاولة الفرار مثل الصراصير المخدرة داخل زجاجة.

· نحن نعلن على الملأ أن لا حق للعرب في سنتيمتر واحد من أرض إسرائيل . . . القوة هي كل ما يفعلونه ويفهمونه. سوف نستعمل أقصى قوة حتى يعود الفلسطينيون زحفا على أربع.

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هايلبرن مدير حملة انتخاب عمدة تل ابيب:

· يجب أن نقتل كل الفلسطينيين إلا إذا سلموا بأن يعيشوا هنا كعبيد.

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إسرائيل كونيج:

· يجب أن نستخدم الإرهاب .. الاغتيال ..الوعيد ..مصادرة الأرض ..قطع كل الخدمات الاجتماعية لتخليص الجليل من سكانه العرب .

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يورام بار بوراث:

· إنه من واجب القادة الإسرائيليين الشرح للرأي العام بوضوح وشجاعة عدد من الحقائق التي نسيت بمرور الوقت أولها أنه لا وجود للصهيونية ولا للاستيطان ولا الدولة اليهودية بدون إخلاء ونزع ملكية العرب من أراضيهم.

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نتنياهو2020:

· لن ننسحب من اى ارض.

· ان الانسحاب الى حدود 1967 يضعف اسرائيل.

· لن نتراجع عن ضم اراضى الضفة.

· اسقطنا قاعدة الأرض مقابل السلام.

· وأرسينا قاعدة هى السلام مقابل السلام.

· سلام بدون فلسطين.

· اسقطنا اوهام ان العلاقات العربية الاسرائيلية يجب ان تمر من بوابة فلسطين.

· سلام انتزعناه بفضل قوتنا.

· لا مكان هنا الا للاقوياء.

· السلام والتطبيع بين اسرائيل وبين الدول العربية سيؤدى فى النهاية الى اخضاع الفلسطينيين واجبارهم على الالتحاق به وفقا لشروطنا.

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من صفحة الدكتور/ صالح النعامى (2022):

· بتسلال سمورطتش، زعيم حركة “الصهيونية الدينية” يدعو إلى دفن منفذي عمليات المقاومة في جلود خنازير لردع سواهم مستقبلا.

· الصحفي الصهيوني يئير ليفي، يطالب جيش الاحتلال قبل أن يقوم باعتقال الفلسطينيين ان” يخلعوا ملابسهم وتحديدا الملابس الداخلية، أدخلوا فيهم العصي، حطموا عظامهم، هشموهم ضربا، وبعد أن تدمى أجسادهم اعتقلوهم.

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أشهر المذابح وجرائم الحرب الصهيونية:

· 1948 مجزرة سعسع، مذبحة دير ياسين، مذابح الرملة، مذبحة الدوايمة

· 1953 مجزرة قبية

· 1955خان يونس

· 1956مجزرة كفر قاسم

· 1969حريق الأقصى

· 1970مذبحة بحر البقر

· 1976مذبحة تل الزعتر

· 1982مذبحة صبرا وشاتيلا

· 1984مجزرة عين الحلوة، مذبحة سحمر

· 1990مذبحة الأقصى

· 1994 مذبحة الحرم الإبراهيمي

· 1996 مجزرة قانا

· 2000 انتفاضة الاقصى ــ 4412 شهيدا و48322 جريحًا

· 2006 العدوان على لبنان (حرب تموز) ــ 1200 شهيد

· العدوان على غزة 2008(الرصاص المصبوب) ــ 1440 شهيد

· العدوان على غزة 2012(عامود السحاب) ــ 174 شهيد

· العدوان على غزة 2014(الجرف الصامد) ــ 2147 شهيد

· العدوان على مسيرة العودة السلمية 2018 ــ 152 شهيد و16750 مصاب

· العدوان على غزة 2021 (حارس الأسوار) ــ 200 شهيد

· العدوان على غزة 2022 (الفجر الصادق) 48 شهيد

· ناهيك عن عمليات العدوان والقتل والقنص والاغتيال والتصفية والحصار والاعتقال والأسر التى يمارسها الصهاينة كأحد طقوسهم اليومية.

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أعداد ضحايا الاحتلال والاعتداءات والحروب الصهيونية:

· بلغ عدد الشهداء العرب والفلسطينيين منذ النكبة حتى يومنا هذا 100 الف شهيد.

· وعدد الاسرى وحالات الاعتقال فى سجون الاحتلال منذ 1967 حتى اليوم “مليون” اسير.

· وعدد المهجرين والمطرودين من اراضيهم يزيد عن 800 الف فلسطينى عام 1948 و200 الف عام 1967

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ولا يزال الاحتلال والقتل والارهاب الصهيونى مستمرا حتى كتابة هذه السطور.

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القاهرة فى 6 يناير 2023

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