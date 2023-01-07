تفاصيل المساعدة الأميركية الجديدة لأوكرانيا



الولايات المتحدة تمتلك مخزونا كبيرا من مركبات برادلي القتالية. أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 3.75 مليار دولار، بينها ملياران وثمانمئة مليون دولار تسحب مباشرة من مخزون وزارة الدفاع بتفويض رئاسي، ومئتان وخمسة وعشرون مليون، من وزارة الخارجية كمساهمة في تطوير القوات العسكرية الأوكرانية على المدى الطويل .

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة، وفق مراسلة قناة “الحرة” في البنتاغون، خمسين مدرعة برادلي مع خمسمئة صاروخ تو المضادة للدبابات ومئتين و خمسين ألف قذيفة مدفعية من عيار 25 ملم.



الحزمة تتضمن أيضا 100 عربة لحمل الجنود و55 عربة مضادة للألغام و138 عربة “هامفي” ومدافع هاوتزر وقذائف موجهة و قذائف مورتر و ذخائر لراجمات “هايمارز” ، وصواريخ “ريم” للدفاع الجوي، وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات و المدرعات وآليات للرؤية الليلية و بنادق للقنص .

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن المساعدات، ستشمل ناقلات جنود مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية، ومدرعات من طراز “برادلي”.



والخميس، كشف بيان للبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن جدد خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، دعمه لسيادة أوكرانيا واستقلالها، بينما جددا الزعيمان تضامنهما الراسخ مع الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي.

وأعرب الطرفان عن عزمهما المشترك على الاستمرار في تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي الضروري لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

وتحقيقا لهذه الغاية، يؤكد البيان “تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، وتعتزم ألمانيا تزويدها بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردر” كما يخطط كلا البلدين لتدريب القوات الأوكرانية على الأنظمة المعنية.

الحرة – واشنطن

وفاء جباعي – واشنطن

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