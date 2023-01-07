تنفيذا للبرنامج الحكومي…وزير الهجرة توعز بالعمل لتهيأة مستلزمات الاندماج والاستقرار

في ظل مساعي الحكومة العراقية برئاسة السيد محمد شياع السوداني باعادة النازحين وتنفيذا للبرنامج الحكومي الذي انبثق خلال تشكيل الحكومة و الذي يتضمن تشجيع النازحين بالاستقرار او العودة وتامين الاحتياجات كافة ، تواصل وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تضمين اعمال الوزارة بانشطة مختلفة تعزز من مكانة وقدرة فئات عنايتها لمواكبة الحياة.

حيث تم شمول أسر تعيلها نازحات وعائدات من فئة الارامل والمطلقات بمساعدات إغاثية متنوعه من خلال كوادر وحدات تمكين المرأة في فرعي الوزارة ببغداد (الكرخ والرصافة) ،فضلاً عن أستمرار العمل بتسهيل إجراءات اندماج النازحات الراغبات بالاستقرار في مناطق سكناهم الحالية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط