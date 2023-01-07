خليجي 25.. اتحاد الكرة العراقي ينفي انسحاب وفد المنتخب الكويتي: باق في البصرة



اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الجمعة، أن المنتخب الكويتي لم ينسحب من البطولة كما أشيع وانهم في مقر إقامته حاليا.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم ان “ما اثير عن انسحاب المنتخب الكويتي أنباء عارية عن الصحة، وان الاخوة في الوفد الكويتي يعيشون الان اجواء طيبة الى جانب الوفود ولم ينسحبوا من البطولة”.

واوضح ان “الوفد الكويتي مجرد اعترض وامتعض من الفوضى التي افتعلت من قبل مسؤولين ووزراء وبرلمانيين وكل شخصية جلبوا معهم عددا من مرافقيه مما ادى الى فوضى خاصة بالمقصورة التي شهدت استياء البعض ومنهم الوفد الكويتي”.

وبين ان “بوابة الملعب لم يسيطر عليها كون الجهات القائمة عليها هي حكومية وان الزوار من رجال الدولة”.

وأشار إلى أن “الجهود كلها ستسعى لمعالجة الحالة ووضع الحلول مع الجهات الامنية”.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن انسحاب وفد المنتخب الكويتي بعد انسحاب الوفد الحكومي الذي حضر للبصرة للمشاركة في افتتاح خليجي 25.

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