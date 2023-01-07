ذكرى هلاك صدام: الطاغية في القرآن الكريم (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

وقد وردت في القرآن الكريم مترادفات بنفس المعنى مثل الطاغية والمستكبر والجبار والعنيد، فقوم عاد الذين اتبوعوا كل جبار عنيد كانت نهايتهم مأساوية “وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ” (هود 59) أعوان صدام كانوا اسوء من عاد جبارين على شعبهم المظلوم، ومعاندين لا يقبلون النقاش مع مخالفيهم. ولذلك نجد ان الذين يخضعون لذل الجبارين يصابون بالموت والجوع والخراب جراء سياسة قادتهم الطغاة الجبارين.

وخاتمة الطاغية يريه الله جل جلاله ان المستضعفين الذين كانوا يعذبهم قد جلسوا على كرسية كما قال عز من قائل “وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ” (القصص 5-6) وهذا حصل لصدام عندما دخل شعبه قصوره وممتلكاته وغرفه التي تعد بالمئات واصبحت سكن للمساكين الذين اضطهدهم هو وزبانيته.

قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم (لتأمرُن بالمعروف ولتنهوُن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم، فلا يستجاب لهم) من الأسباب التي يتسلط فيها الأشرار على مقدرات الرعية عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليكون صدام واعوانه درس بان الرعية عليها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يأتي مثل صدام ليحكمهم.

جاء في صفحة الطاغية صدام الى مزبلة التاريخ: وقفات حول اعدام الطاغية: الوقفة (2) خطابات صدام أثناء النطق بالحكم: لا يتوقع اي ابن آدم على وجه الأرض عقوبة للطاغية سوى الإعدام، وهو بالطبع قليل كما يراه معظم العراقيين بإستثناء ايتامه. لذلك، كان يبدو على ملامحه منذ الوهلة الأولى رعبا رهيب. يرفض الطاغية الاستماع للحكم واقفا، رافضا الطلب المتكرر بالوقوف من قبل القاضي الذي يخاطب الحرس بكلمة: وكفوه. يسحب الحرس الطاغية من يده مجبريه بالقوة على الوقوف، فيقول لهم: يا ادغم لا تطوي ايدي. كان ابن صبحة مستعدا، تدرب جيداً لأداء دوره التمثيلي الأخير. لكن المفارقة، فور نطق القاضي جملة بالإعدام شنقا حتى الموت، يهتف صدام: يعيش الشعب. الشعب الذي ساقه للجبهات للا شيء. الشعب الذي مزق وحدته بطائفيته و شعارات القومية و العنصرية. الشعب الذي مسخ هويته و اعدم خيرة ابنائه. الشعب الذي عاش خائفا يتلفت طوال سنين حكمه العجاف، نخره الجوع، رغم امتلاكه الثروات الطبيعية الهائلة. الشعب الذي كان يحب صدام لدرجة ان ينتخبه رئيساً له بنسبة 100%، و ذلك ليكفر عن ذنبه تجاه زعيم الأمة بعد ان كانت النسبة 99.999 % في استفتاء سابق. استمر القاضي غير مبالي بجعجعته الفارغة، كان المقبور يسكت عدة مرات أثناء ذلك، شارد الذهن، مصدوما خائفا من الموت، سيقابل ضحاياه قريبا، ملايين الابرياء بانتظاره، ليعود بعدها للهتاف. فور انتهاء القاضي من نطق الحكم المطول، يخاطب الحرس: اخذوه. وكأنما يشتكي لهم من عدم قدرته على الاستمرار بسماع نهيق صدام المستمر. يسحبه الحرس، يترجاهم صدام متوسلا: لا تدفع، انا اخوكم. كتب معلق على المقال: صدام في محاكمته واعدامه كان يحاول امام الاعلام ان يبدو بطلا شجاعا،هو متأثر بهتاف الزعيم الامين عبد الكريم قاسم،عندما رفض ان تعصب عينه وعندما رمي بالرصاص هتف (عاش الشعب)،ولكن شتان مابين الثرى والثريا،شتان مابين البطل عبد الكريم قاسم ومابين قائد الحفرة صدام ابن صبحة. وكتب آخر: عاشت يد التي وقعت على اعدامه وعاشت يد التي وضعت الحبل على عنقه وعاش كل من ساهم في اعدامه لعنة الله على صدام وعلى اعوانه وعلى اتباعه الى قيام الساعة. كتب آخر على مقال في الصفحة: أكثر ما يغيضني ويغضبني أولئك الأفراد الذين هاجروا من العراق الى دول مختلفة في التسعينات بسبب الحصار والوضع الإقتصادي المتردي ثم هم اليوم أنفسهم يصفون ايام القائد الضرورة بالايام الجميلة وجيل الطيبين. عجيب: هو انت ليش طفرت وما بقيت بالعراق حتى تدافع على قائدك الضرورة؟

جاء في موقع شفقنا عن مقال بعنوان في ذكرى إعدامه لم يكن للشعب العراقي من عدو غير الطاغية صدام: تعودنا في ذكرى اعدام الطاغية صدام ان نسمع الابواق البعثية او العربية التي تنطلق من دوافع طائفية، تحاول تجميل صورة الطاغية، عبر قلب الحقائق رأساً على عقب، وتزييف ما هو معروف للداني والقاصي، وكأن عهد صدام الاسود قد مضى عليه قرن، وان الناس نسوا ما انزله على العراق وشعبه من كوارث، والتي فاقت كوارث المغول. هذا العام ايضا وفي ذكرى اعدام الطاغية، خرج علينا بعض أشباه الكتاب من العرب الطائفيين والصداميين، ليعزفوا ذات الاسطوانة المشروخة عن بطل القادسية، وحارس البوابة الشرقية، و القائد الضرورة و القائد الملهم، بينما مازال العراق يئن من الجراح التي اصاب بها الجسد العراقي، رغم مرور نحو عقدين على سقوطه. لا نعتقد اننا نستطيع ان نقنع البعثيين او بعض العرب الطائفيين، ان صدام كان ساديا سفاحا مجرما، بيض وجه هولاكو، فهولاكو اعتدى على شعوب العالم ولم يعتد على شعبه، أما الطاغية فكان شعبه هو العدو الاول له، لذلك اذاق شعبه ويلات، لم يذقه على يد الغزاة والمستعمرين، لذلك سوف لا نسرد كالعادة الكوارث التي انزلها بالعراق والمنطقة، لاقناعهم، فهم يعرفونها جيدا، ولكنهم يبررونها من أجل تبرئة الطاغية، فهم يحملون الجميع، حتى الشعب العراقي مسؤولية ما حصل للعراق إلا الطاغية، لذلك سنكتفي بطرح هذه الاسئلة عليهم: لماذا هاجم الطاغية ايران؟ هل كانت ايران تشكل كل هذا الخطر على العراق، ليشن عليها حربا استمرت ثماني سنوات، قتل وجرح فيها مئات الالاف من الشعب العراقي؟، ام انه كان ينفذ مخطط شاركت فيه جهات دولية وإقليمية؟ لماذا احتل الطاغية دولة الكويت؟، الم تقدم الكويت له مليارات الدولارات لدعم حربه ضد ايران؟، الم تدعمه اعلاميا وسياسيا واقتصاديا؟، الا يعتبر خطأ غزو الكويت القاتل، هو السبب الرئيسي في حصار العراق وتجويع شعبه، واسفر عن موت مئات الالاف من الاطفال؟، من الذي يتحمل مسؤولية كل تلك الكوارث؟. الا يعتبر الأكراد جزأ من الشعب العراقي؟، لماذا قصف الطاغية شعبه بالسلاح الكيمياوي؟، لماذا هجر مئات الآلاف منهم من مناطقهم الى جنوب العراق؟، ولماذا دفن أكثر من 170 ألف منهم احياء في مقابر جماعية؟، هل بهذه الطريقة تتعامل الحكومات مع شعوبها؟. اللافت ان ابواق البعث وبعض الطائفيين العرب، وهم يمجدون الطاغية في ذكرى اعدامه. ان هذه العصابات البعثية الطائفية كانت تذبح وتقتل العراقيين حصرا، من اجل اشعال فتنة طائفية، والانتقام من العراقيين، لتخليهم عن الطاغية ونبذه، فقتلت عصابات الشعب العراقي. قد يكون كل الذي قلناه الان، هو تكرار لما بات معروفا للجميع، لكننا اردنا من خلال هذا التذكير السريع بابشع جرائمه، ان نقول للابواق الصدامية والطائفية، اننا لن نترك لكم الساحة لتزيفوا تاريخ العراق، وتجملوا صورة سفاحكم القبيحة، وليقف العراقيون، على حقيقة الطاغية، والا يقعوا في فخ هذه الابواق المسمومة.

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