ملتقى مشائخ ووجهاء اليمن يعزي في رحيل الشيخ صادق الاحمر

بعث ملتقى مشائخ ووجهاء اليمن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر، الذي انتقل الى جوار ربه فجر اليوم الجمعة في احد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان بعد معاناة مع المرض.

وعددت البرقية مناقب الفقيد وادواره الوطنية والاجتماعية، وقالت ان اليمن فقدت برحيله رمزا من رموزها الكبار، واحد رجالها الاوفياء الذي كانت له مواقف وطنية رصينة ومشرفة، وحضور اجتماعي كبير ومؤثر.

وعبر الملتقى عن بالغ العزاء للشيخ حمير بن عبدالله الاحمر، والشيخ حميد بن عبدالله الاحمر، وكافة اخوانهما واسرة ال الاحمر، وقبائل حاشد خاصة وقبائل اليمن عامة، داعيا المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

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