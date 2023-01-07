ينبغي دعم ” خليجي 25 ” للمباريات الرياضية بغض النظر عن سلطة الفاسدين

بقلم مهدي قاسم

عادة أو غالبا ما تكون المباريات الرياضية ذات طابع وطني ، تُحسب عمليات نجاحها لصالح البلد المعني الذي تجري فيه هذه المباريات وليس لصالح نظام الحكم القائم ..

وضمن هذا المضمار والمنظار يجب النظر ــ طبعا حسب تصوري أنا ــ إلى مباريات “خليجي 225 ” التي ستجري في مدينة البصرة ، والقيام ما ينبغي القيام به من دعم إعلامي ومعنوي لصالح إنجاح هذه المباريات والارتقاء بها عاليا نحو مستويات مرغوبة ومنشودة ، أي جعلها مقبولة ومحط إعجاب و إشادة من قبل محافل وأندية رياضية دولية و مشجعي كرة القدم في العالم ..

فوسائل الإعلام وباقي الصحافة العالمية والمختصة بالمسائل و الأمور الرياضية سوف تذكر أسم العراق ــ كبلد مضيف لهذه المباريات ــ وليس طبيعة نظام الحكم القائم و الفاسد الظالم ..

إذ مهما كان الأمر ، ففي المحصلة النهائية ، و كما هو المعلوم فإن الأنظمة ، والحكومات تأتي و تذهب مركونة تحت غبار النسيان ، ولكنها إذا كانت صالحة ونزيهة وصاحبة إنجازات و خدمات نوعية جيدة ممتازة تخدم وتفيد المواطنين فسوف تدخل متحف التاريخ الذهبي كصاحبة إنجازات مميزة ومحمودة ، و إذا كانت فاشلة وفاسدة عاجزة و عديمة إنجازات تاريخية و عظيمة فتدخل قمامة التاريخ ككومة زبالة متعفنة و نتنة لا تُذكر من قبل الأجيال القادمة إلا باحتقار و ازدراء ..

لذا ففي مجال الثقافة والفن والرياضة ــ غير ذات دعاية سياسية لأنظمة حكم ــ وكذلك في مجالات الاختراعات العلمية والطبية وغير ذلك ، فإن كل هذا ستكون لصالح البلد المعني و تعلو من شأنه وسمعته ورقيه بين أقوام وأمم ودول متحضرة ومتقدمة ..

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