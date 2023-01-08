الأرمن والكاكائيون يتلقون التهاني بعيدي الميلاد وقولتاس



بغداد – ندى شوكت

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية بأعياد الميلاد.وقال في تغريدة على توتير امس (نهنئ أبناء العراق المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية بأعياد الميلاد، التي يشاركهم فيها أبناء وطنهم للاحتفال بهذه المناسبة)، واضاف (نفتخر بتعدّدنا ونعمل للحفاظ عليه ورعايته، بوصفه أحد أهم مصادر قوّتنا). وقدم مسلمون وكلدان وشخصيات في دهوك ،التهاني للأرمن بهذه المناسبة، مطالبين الأطراف السياسية بمزيد من التقارب فيما بينها، كي لا يهاجر من تبقى من هؤلاء إلى خارج البلاد. واحتفل الأرمن الأرثوذكس في دهوك بعيد ميلاد المسيح في مراسم شهدتها الكنيسة الأرمنية في المحافظة التي تعيش فيها 124 عائلة أرمنية يبلغ عدد أفرادها 640 شخصاً. وتحتفل الكنائس الأرمنية بميلاد المسيح في السادس من شهر كانون الثاني من كل عام، في حين تحتفل به الكنائس الأرثوذكسية في السابع من الشهر الجاري والكاثوليك في الخامس والعشرين من شهر الماضي. الى ذلك ، وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، تهنئة إلى الكاكائيين بمناسبة حلول عيد قولتاس. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الكاكائيين اليارسانيين في كردستان والعراق والعالم، متمنين لكم عيداً غامراً بالبهجة والسعادة والسرور)، واضاف انه (نعرب عن احترامنا وتثميننا للدور البارز والمهم الذي يؤديه الكاكائيون ).

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