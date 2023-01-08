البارتي: لا اتفاق بين بغداد واربيل بشان حصة كردستان في الموازنة



أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان ، السبت ، إنه حتى الآن لا يوجد اتفاق بين بغداد واربيل بشان حصة كردستان بالموازنة ، فيما توقع وصولها الى البرلمان نهاية الشهر الحالي.

وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن ” موازنة العام الحالي ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد حاليا من قبل الحكومة “.

وأضاف أن ” موازنة 2023 ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء والاستثمار والبنى التحتية ، لافتا إلى أن الموازنة ليست جاهزة كي ترسل إلى البرلمان”.

وأوضح أن الموازنة بحاجة لإعداد فقرات كثيرة منها حصة الإقليم وسعر الصرف وتخصيصات البنى التحتية فضلا عدم وجود اتفاق تام مع بغداد بشان حصة كردستان “.

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