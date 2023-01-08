البصرة تعيد المنافسات الدولية إلى العراق وتقص شريط خليجي 25

شهدت البصرة، مساء الجمعة، كرنفالاً كبيراً بمناسبة افتتاح بطولة خليجي 25، بحضور عدد من الشخصيات العراقية والعربية والدولية.

وفي ملعب جذع النخلة، امتلأت المدرجات بأكثر من 65 ألف متفرج من الجمهور العراقي والخليجي، لمتابعة حفل افتتاح بطولة الخليج الكروية بنسختها العراقية التي تحمل اسم (خليجي 25)، إضافة إلى آلاف خارج اسوار الملعب لم يتمكنوا من الدخول.

وعاشت البصرة أجواء احتفالية مبكرة بعدد من الفعاليات، عند كورنيش شط العرب، حيث تجمع آلاف المحتفلين بالحدث الرياضي الأهم على المستوى الإقليمي.

وتوافد الحضور إلى الملعب قبل ساعات من انطلاق مراسيم الافتتاح، التي حضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو، إضافة إلى رؤساء الاتحادات الخليجية.

وعلى الصعيد الوطني، فقد حضر الحفل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين.

وبدأ الحفل باستعراض فني استخدمت فيه وسائل التكنولوجيا الحديثة للتعبير عن حضارة العراق وشعبه، واوبريت غنائي ترحيبي بالدول المشاركة في البطولة.

وفي هذه الاثناء أعلن السوداني عن افتتاح البطولة، ورحب بالتجمع العربي على أرض البصرة الفيحاء، في لقاء المحبة والتآخي بين الأشقاء المشاركين، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمنتخبات المشاركة، وللجماهير بالمتعة والروح الرياضية، وأن تمضي البطولة بنجاح يلبي طموحات جماهير البلدان العربية المشاركة.

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