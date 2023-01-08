التخطيط: نسبة الفقر بلغت 25%

تحدثت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدلات الفقر في العراق ووصولها إلى 25 %، وعزت ذلك إلى جملة أسباب أبرزها تداعيات الازمة الاقتصادية وتوقف المشاريع وجائحة كورونا. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “نسبة الفقر في العراق بلغت 25 % من إجمالي السكان في العام 2022”. وأضاف الهنداوي، أن “هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز الـ 20 %”.

وأشار، إلى أن “ارتفاع نسبة الفقر تعود الى أسباب عدة من بينها تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021 وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط وتوقف المشاريع”. ولفت الهنداوي، إلى أن “هناك استعدادات في الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق”.

وأكد، أن “هذا المسح من شأنه إعطاء نتائج ومؤشرات جديدة عن خط الفقر والبطالة، حيث ستعتمد تلك النتائج خلال سياسات الوزارة”. وأورد الهنداوي، أن “التخطيط تستعد في الوقت الحالي لإعداد ستراتيجية خفض الفقر الثالثة في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة”.

ونوه، إلى أن “هذه الستراتيجية ستأخذ بنظر الاعتبار واقع الفئات الهشة والفقراء في المجتمع وتوفير متطلبات العيش لهم في المجالات الأساسية المتمثلة بالصحة والسكن والتعليم وتحسين الدخل”.

وأكد الهنداوي، أن “إعداد الستراتيجية ستشترك به عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبعض الشركات الدولية ذات الاختصاص”.

ويواصل، أن “الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم الشرائح الهشة والفقراء فيما يتعلق بمستوى الدخل الذي تمثل برفع رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزيادة سعة الشمول للأسر الفقيرة”.

ونوه الهنداوي، إلى أن “هذه الإجراءات شملت تحسين البطاقة التموينية وتنظيم توزيعها بشكل شهري وإضافة مواد غذائية جديدة لها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط