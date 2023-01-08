الحكومة تقترب من إكمال توحيد الرواتب

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن قرب إنجاز تعديل سلم الرواتب وإحالته إلى البرلمان من أجل اقراره. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، إن “العمل جارٍ على توحيد سلم الرواتب من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء لغرض التصويت عليه في مجلس الوزراء، من ثم ارساله الى مجلس النواب لتمريره بشكل رسمي في الفترة القريبة المقبلة”.

وأضاف مجيد، أن “التعديل على سلم الرواتب سيشمل المخصصات في الوزارات والدوائر بحسب مواقع العمل”.

وأشار، إلى أن “مشروع القطار المعلق تأجل لعدة سنوات بسبب الإجراءات المالية وعدم وجود موازنة للسنتين الماضيتين”.

وأوضح مجيد، أن “الحكومة الجديدة ستعمل على ادراجه ضمن الموازنة العامة لسنة 2023، بالنظر الى الحاجة الماسة اليه وايضا سيكون واجهة حضارية مهمة للعراق”. ولفت، إلى “المباشرة بمشروع الأبنية المدرسية ضمن الاتفاقية العراقية الصينية، في 1000 مدرسة من مجموع 8000”. وأكد مجيد، “إحالة المشروع الى شركتين صينيتين بموجب قرار من مجلس الوزراء”، وتحدث، عن “الابنية المدرسية التي يجري العمل فيها بنحو نموذجي”.

وبين أن العراق لأول مرة “يشهد انشاء مدارس بهذه المواصفات التي يتم بها العمل في الوقت الحالي وبمساحة 2500 إلى 3000 متر”. ويواصل مجيد، أن “الابنية المدرسية التقليدية كانت بمساحة 1500″، منوهاً إلى أن “المدارس الجديدة يتم العمل عليها بموصفات فنية متطورة وتضم خمس قاعات اضافية وأربع للدراسة الالكترونية والمختبرية وكذلك قاعة للاجتماعات”.

وانتهى مجيد، إلى أن “هذا المشروع وصل الى مراحل متقدمة جدا بعد تهيئة ألف موقع في بغداد والمحافظات بحسب المعايير”.

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