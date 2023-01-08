الديمقراطي الكوردستاني: نسعى لإجراء انتخابات برلمان كوردستان نهاية 2023



أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سربست لزكين، اليوم الأحد، أن حزبه يسعى إلى إجراء انتخابات برلمان كوردستان نهاية العام 2023.

وقال لزكين في تصريحات للصحفيين، إن الانتخابات كان من المقرر أن تُجرى إلا أنه لم يحصل ذلك وتقرر تأجيلها عاما كاملا، مردفا بالقول إنه يتعين إجراء هذه الانتخابات نهاية العام، وان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسعى إلى تحقيق ذلك.

ولفت إلى أن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم هي محل خلاف بين الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية ورغم ذلك فان الديمقراطي الكوردستاني يهدف لإجراء الانتخابات من خلال تهيئة الأرضية المناسبة مع الأحزاب الأخرى.

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