Posted on by

الديمقراطي الكوردستاني: نسعى لإجراء انتخابات برلمان كوردستان نهاية 2023


أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سربست لزكين، اليوم الأحد، أن حزبه يسعى إلى إجراء انتخابات برلمان كوردستان نهاية العام 2023.

وقال لزكين في تصريحات للصحفيين، إن الانتخابات كان من المقرر أن تُجرى إلا أنه لم يحصل ذلك وتقرر تأجيلها عاما كاملا، مردفا بالقول إنه يتعين إجراء هذه الانتخابات نهاية العام، وان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسعى إلى تحقيق ذلك.

ولفت إلى أن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم هي محل خلاف بين الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية ورغم ذلك فان الديمقراطي الكوردستاني يهدف لإجراء الانتخابات من خلال تهيئة الأرضية المناسبة مع الأحزاب الأخرى.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close