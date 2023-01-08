الرئيس العراقي: يجب إعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين.



أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، على أولوية إعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين، فيما طلب وفد من سنجار عودة المؤسسات والدوائر الإدارية إلى المدينة وتخصيص ميزانية لها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن رشيد استقبل، اليوم في قصر بغداد، وفداً ضم مُمثلين عن مكونات وتجمعات مدينة سنجار، وأكّد أهمية ترسيخ قيم التآخي والتآزر بين جميع أبناء المدينة، وضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي، مُشيدا بالتضحيات الكبيرة التي قدّمتها المدينة في مواجهة العصابات الإرهابية.

وشدد رئيس الجمهورية على وجوب العمل الجاد للارتقاء بواقع المدينة والنهوض بالمستوى المعيشي، مشيراً إلى المعاناة التي تواجه النازحين خاصة من أبناء سنجار، وأهمية الإسراع في حسم ملفهم وإعادتهم إلى مناطق سكناهم معززين مكرمين.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس العراقي ضرورة إعادة إعمار المدينة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعويض المتضررين وتقديم الدعم اللازم بما يعزز أمن واستقرار مناطقها.

بدورهم، استعرض أعضاء الوفد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها عناصر داعش ضد مكونات المدينة، مؤكدين أن تلاحمهم وإرادتهم الوطنية اسهما في تحقيق الانتصار على قوى الإرهاب.

وطالب أعضاء الوفد بعودة المؤسسات والدوائر الإدارية إلى المدينة وتخصيص ميزانية لها للإسراع في إعادة إعمارها وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.

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