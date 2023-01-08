العراق.. الكشف عن قضية فساد بأكثر من 700 مليون دينار بإذاعة وصحة الديوانية



الصورة من محل صرافة في بغداد – تعبيرية. أرشيف

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الأحد، عن قضية فساد بأكثر من 700 مليون دينار بإذاعة وصحة الديوانية.

وذكر بيان للهيئة أن “دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن صرف مبلغ 375 مليون دينار (257 ألف دولار) من قبل مدير إذاعة الديوانية خلافا للقانون”، مبينة أن “العملية تمت دون سندات صرف أو وجود ما يؤيد ذلك”.

وأفادت الدائرة “بضبط العقد المبرم بين إذاعة الديوانية مع إحدى الشركات”، مشيرة إلى أن “المبلغ المصروف كرواتب للعاملين في الإذاعة، يمثل قيمة إيجار برج مشيد على بناية الإذاعة لمدة خمس سنوات”، منوهة بأن “الهيئة أعلنت أواخر شهر أغسطس الماضي عن ضبط مسؤول حسابات إذاعة الديوانية (FM)، لتلاعبه في قوائم صرف رواتب العاملين في الإذاعة، إضافة إلى قيامه بالتوقيع بدلا عنهم”.

كما كشفت عن عملية ثانية تمثلت بـ”قيام دائرة صحة الديوانية بصرف مبلغ 330 مليون دينار (226 ألف دولار) لتجهيز مستشفى النسائية والأطفال في المحافظة بـ 10 حاضنات خدج تمت المغالاة في أسعار شرائها، فضلا عن وجود اختلاف في المنشأ عن المذكور في عقد التجهيز”، مبينة أنه “تم تسلّم الحاضنات، بالرغم من وجود مخالفات في العقد”.

وأفادت بـ”قيام مدير عقارات الدولة في المحافظة بمنح الموافقات، لتشييد معمل غاز على قطعة أرض، بالرغم من كونها خارج صلاحيته، إضافة إلى أن القطعة مثقلة بحقوق تصرفية لأصحاب العلاقة”.

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