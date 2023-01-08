القبض على (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد



اعلنت قيادة َعمليات بَغْدَاد، الاحد، القبض على (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة وتضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة.

وقالت القيادة في بيان “تمكنت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ في قيادة عمليات بغداد والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة من خلال نصب السيطرات المفاجئة خلال (٢٤ ساعة الماضية) من القاء القبض على (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة”.

واضاف البيان “ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال المخدرة واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالاضافة الى مصادرة ٩ مسدسات ، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة. فيما تم ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط”.

واكد البيان انه “تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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