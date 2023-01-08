درجال: تعاقدنا مع شركة عالمية لتشغيل تقنية الفار

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال التعاقد مع شركة عالمية لتشغيل تقنية الفار في خليجي 25 فيما حذر من شراء تذاكر المباريات عن طريق السوق السوداء.

وقال درجال أن هناك جهد كبير بذل على مختلف المستويات لاكمال متطلبات خليجي 25 مبينا أن ملعب الميناء سيكون جاهزا لاستضافة المجموعة الثانية من البطولة.

وأضاف تعاقدنا مع شركة عالمية تعمل في الاتحاد الدولي لتشغيل تقنية الفار، مؤكدا أن كل ما تم تحديثه في كاس العالم سيطبق في بطولة كأس الخليج.

وأشار إلى أن عملية بيع تذاكر خليجي 25 تديرها شركة أجنبية معروفة منوها بأن الاقبال على شراء تذاكر مباراة الافتتاح كان كبير جدا لذلك اوقفنا البيع.

وتابع درجال نحذر من شراء تذاكر المباريات عن طريق السوق السوداء لافتا الى ان طريقة بيع التذاكر طبقت في كأس العالم والبطولات العالمية الاخرى.

وبين أن أكثر من 70 بالمئة من التذاكر بيعت اون لايـــــــن مشيرا الى أن التذاكر الورقية التي تم بيعها من الــــــصعب تزويرها.

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