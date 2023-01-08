Posted on by

درجال: تعاقدنا مع شركة عالمية لتشغيل تقنية الفار

درجال: تعاقدنا مع شركة عالمية لتشغيل تقنية الفار

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال التعاقد مع شركة عالمية لتشغيل تقنية الفار في خليجي 25 فيما حذر من شراء تذاكر المباريات عن طريق السوق السوداء.

وقال درجال أن هناك جهد كبير بذل على مختلف المستويات لاكمال متطلبات خليجي 25 مبينا أن ملعب الميناء سيكون جاهزا لاستضافة المجموعة الثانية من البطولة.

وأضاف تعاقدنا مع شركة عالمية تعمل في الاتحاد الدولي لتشغيل تقنية الفار، مؤكدا أن كل ما تم تحديثه في كاس العالم سيطبق في بطولة كأس الخليج.

وأشار إلى أن عملية بيع تذاكر خليجي 25 تديرها شركة أجنبية معروفة منوها بأن الاقبال على شراء تذاكر مباراة الافتتاح كان كبير جدا لذلك اوقفنا البيع.

وتابع درجال نحذر من شراء تذاكر المباريات عن طريق السوق السوداء لافتا الى ان طريقة بيع التذاكر طبقت في كأس العالم والبطولات العالمية الاخرى.

وبين أن أكثر من 70 بالمئة من التذاكر بيعت اون لايـــــــن مشيرا الى أن التذاكر الورقية التي تم بيعها من الــــــصعب تزويرها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close