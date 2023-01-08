صورة مستحيلة : قصة قصيرة
بقلم مهدي قاسم
كان مشهدا مذهلا بروعته الاستثنائية الساحرة وهي تلوّح له مبتسمة بإشراقة آسرة ..
متقدمة نحوه بأحضان مفتوحة كصبية عاشقة جامحة ، ومندفعة بشغف حنين شديد ، غير قابل لمقاومة أو سيطرة كابحة ..
فبحث عن موبايله ـــ و دموع الفرح تجري من عينيه مدرارا ساخنة ـــ ليأخذ لها صورة تذكارية ، على الأقل ..
غير مصدق أنها قد عادت من دهاليز غيابها الأبدي ..
وعندما عثر على موبايله متهيئا ليأخذ صورة لها ، كانت هي قد بدأت تغوص في مشاهد متموجة و بطيئة ــ كما نورسة متمايلة فوق موجة سادرة ــ ليتلاشى أخيرا ، مشهد حضورها سريعا في سديم ضبابي مبهم ..
حتى…………….
اكتشف إنه كلما هنالك كان يحلم فحسب .