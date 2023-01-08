صورة مستحيلة : قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم

كان مشهدا مذهلا بروعته الاستثنائية الساحرة وهي تلوّح له مبتسمة بإشراقة آسرة ..

متقدمة نحوه بأحضان مفتوحة كصبية عاشقة جامحة ، ومندفعة بشغف حنين شديد ، غير قابل لمقاومة أو سيطرة كابحة ..

فبحث عن موبايله ـــ و دموع الفرح تجري من عينيه مدرارا ساخنة ـــ ليأخذ لها صورة تذكارية ، على الأقل ..

غير مصدق أنها قد عادت من دهاليز غيابها الأبدي ..

وعندما عثر على موبايله متهيئا ليأخذ صورة لها ، كانت هي قد بدأت تغوص في مشاهد متموجة و بطيئة ــ كما نورسة متمايلة فوق موجة سادرة ــ ليتلاشى أخيرا ، مشهد حضورها سريعا في سديم ضبابي مبهم ..

حتى…………….

اكتشف إنه كلما هنالك كان يحلم فحسب .

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