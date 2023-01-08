في ندوة لمركز البيان.. (وثائق وحقائق الدولة العراقية والمشروع الامريكي) كتاب للصحفي والكاتب قيس قاسم العجرش

تضامن عبدالمحسن

صدر للصحفي والكاتب قيس قاسم العجرش، كتاب (وثائق وحقائق الدولة العراقية والمشروع الامريكي)، والذي يتناول عرض لوثائق خمسة عقود، من التي باتت متاحة أمام الباحثين بعد مضي المدة القانونية لحفظها ورفع السرية عنها.

جاء طبع الكتاب من قبل (مركز البيان للدراسات والتخطيط)، والذي قام بتنظيم ندوة وحفل إطلاق للكتاب، صباح يوم 7/1/2023.

استضاف المركز الكاتب قيس العجرش للحديث عن كتابه، يشاطره كل من استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، الدكتور نصر الحسيني، والكاتب قيس حسن، ويديرها الاعلامي يوسف المحسن.

أشار مدير الجلسة الى ان الكتاب يحاول تسليط الضوء على كيفية تشكيل الرؤية لدى الادارة الامريكية تجاه الوضع في العراق.

فيما تناول العجرش، سبب ترجمته الوثائق التي ضمها الكتاب، وهي إشكالية إطلاق الآراء والأحكام جزافا من قبل رواد المقاهي وركاب النقل العام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والذين يناقشون قضايا مصيرية في السياسة والتاريخ والشأن العام، بشكل خاطيء، عازيا ذلك الى الحوارات واللقاءات، التي تظهرها القنوات الفضائية المتعددة، والتي لاتعتمد على الوثيقة والمعلومة الرصينة فيها، قائلا (غياب الوثيقة في حياتنا اليومية وبالتالي تسللت الى حياتنا وخطاباتنا الاعلامية، فأدت الى بناء تراكمي عند المشاهد). هذه الإشكالية استدعت الكاتب ان يتوجه الى الاحتفاظ بالوثائق المصدرية ودراستها وترجمتها للفائدة العامة.

مؤكدا على اننا في عصر الرقمنة، امتلكنا (حق اليقين)، اي ان الوثيقة التي كتبت في السبعينات ستكون بين يدي اي شخص، عاداً كلام (التقدير والاعتقاد) مرفوض.

ويستمر الكاتب في استعراض الوثائق التي تثبت بما لايقبل الشك ان الولايات المتحدة كانت حاضرة وفاعلة ومتدخلة الى حدٍ ما في كل حدث، أو تطوّر مَرّ بالعراق في المدة موضوع البحث، وهي الاربعين سنة الماضية.

كل هذه المعطيات هي طرف خيط لما يمكن ان يكتشف اكاديميا، ويثبت العلاقة الامريكية العراقية الشائكة، مثلما هي خطى على الطريق الممكن تتبعه للوصول الى إجابة على أسئلة كثيرة لم توفَّ حقها في البحث والدراسة التي تتعلق بمآلات الاوضاع في العراق.

والجدير بالذكر، ان المترجم قيس العجرش له اسهامات كبيرة في بيان وجهة النظر الغربية تجاه العراق، حيث ترجم كتاب (الانهيار) لمؤلفته إيما سكاي، الذي يتناول مرحلة مابعد 2003، ولنفس المؤلفة ترجم (في زمن الوحوش) الذي يتناول انتفاضات الشرق الاوسط، من العراق الى تونس في رحلة يومية تسجلها إيما سكاي عبر حوارت مع الناس والنخبة، وكتاب (الامة التي يمكن الاستغناء

عنها) لمؤلفه ولي نصر، اما كتاب (حين زارتنا العمة امريكا) وهو تحت الطبع، يتناول احداث مابعد 2003.

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