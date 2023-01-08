قائد عمليات بغداد: رفع 9 سيطرات في جانبي الكرخ والرصافة



أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم السبت، رفع 9 سيطرات في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم للوكالة الرسمية إنه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، واستمراراً لنهج قيادة عمليات بغداد في رفع السيطرات لتقليل الإزدحامات والتخفيف عن كاهل المواطنين، رفعت القيادة في الـساعات 48 ساعة الأخيرة 7 سيطرات في جانب الرصافة وسيطرتين في جانب الكرخ”.

وأضاف إنه “في قاطع الرصافة بالتحديد، تم رفع سيطرة الجادرية وسيطرة جسر الطابقين من جهة الدورة، وسيطرة شارع أبي نؤاس وكذلك سيطرة مدخل شقق زيونة وأيضاً سيطرة الفراشة في بغداد الجديدة وسيطرة الأقواس قرب المدائن وسيطرة جسر ديالى”.

وتابع “أما في جانب الكرخ فقد تم رفع سيطرتين رئيسيتين الأولى سيطرة المرور في منطقة الطوبجي وسيطرة أم الطبول ولا زالت قيادة العمليات تعمل على تهيئة الأمور لرفع من 5-6 سيطرات جديدة في العاصمة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”.

وبخصوص الشوارع الفرعية المغلقة بمناطق بغداد وموعد فتحها بين الفريق سليم إن “هنالك لجنتين في الكرخ والرصافة تقومان بتحديد الأولويات والأسبقيات بعملية رفع السيطرات وفتح الشوارع المغلقة ويتم فتحها تباعاً وبشكل تدريجي إذ يمكن فتحها جميعاً خلال يوم واحد”.

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