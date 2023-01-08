قيمة الزمن في العراق

رغم إن آلله تعالى و هو موجد و واجب الوجود و الخلق و الزمن قد عظّم (الزمن) كثيراً بل و أقسم به لعظمته و دوره بآلقول:

[و العصر إن الأنسان لفي خسر ….] يعني : أيها الأنسان إن لم تعرف قيمة و عظمة و دور الزمن في الوجود فأنت من الخاسرين في الدارين لا محال .. لكن ذلك الزمن مع مكانته و قدسيته التي لا نعرف عنها سوى الظاهر قد أصبح أرخص .. بل أتفه شيئ في الحياة خصوصا في العراق ..

حيث لم يعد له قيمة .. أو معنى في العراق و حتى الكثير من دولنا .. خصوصاً في دول العالم الثالث كما أسموها ؛ بينما نرى الكثير من الدول المستقرة و المتقدمة يتعاملون بـ (آلنانو) و المسؤول العراقي – الأميّ عادة لأن الفكر هو أسوء شيئ بين أوساط العراقيين و في الجامعات و لا يُعرف حتى دوره و معناه و قيمته في تقدم الحياة ..

لذا نرى أحمال من المال الحرام و أعمار بآلجملة و أزمان طويلة و عريضة تُهدر و تسرق لراحة المسؤول و حماياته و سياراته و رواتبه و يتلاعب بها الرئيس و المسؤول و لا أحد يعتبر أو يهتم أو يُعارض .. و تلك الأموال المسروقة أدناه .. لا شيئ .. و لا تُعادل حتى 1 بآلمليار من الأعمار و الأموال المسروقة من قبل المتحاصصين للأسف و البلد إلى دمار و هلاك …

في كندا و أكثر بلدان العالم الغربية و بعض الشرقية ؛ حين يتلكأ موظف أو عامل بعمله ساعة أو ساعتين أو ربما دقائق أحياناً تجتمع الأدارة و المسؤوليين و المدير و (السوبر فايزر) و فوقهم الوزير و الرئيس لدراسة الموضوع و معرفة سبب ذلك آلتأخر أو التلكأ في العمل أو الخط الأنتاجي في معمل أو شركة أو وزارة و آثاره على مستقبل الشركة و الأنتاج و بآلتالي الأرباح و الأقتصاد و الأستقلال و الكرامة و تقدم البلد عموماً ..

أما في العراق ؛ فيخرج رئيس الوزراء و هو (ماشاء الله فيلسوف كما كان مَنْ سبقه من الرؤوساء في الحكم مع وزرائه الميامين) , يخرج و يُعلن أمام الناس بلا حياء و عقل و تأن و بكل غباء ؛ تعطيل آلدولة بآلكامل ليوم أو يومين أو حتى إسبوع .. لمجرد إنخفاض درجات الحرارة أو عارضة مناخية أو عطلة رسمية لوفاة أو ولادة أو مناسبة خاصة أو عامّة .. هذا بدل دراسة الموقف و إيجاد الحلول الهندسية و العلمية أو ربما مضاعفة الدوام و العمل لأن البلد منهك و غارق في آلجهل و الوحل …

طبعاً تحرّزت كما في السنين السابقة من ذكر قصّة(مأساة) معاملة تقاعدي الرسمية التي طالت لأكثر من سبع سنوات مضافاً له أكثر من عقد .. بلا نتيجة رغم كوني من أوائل ألمؤسسين لحركة المعارضة ضد الظلم و أول مفصول سياسي و من المجاهدين الذين قارعوا الظلم في كل مكان و تشرّدنا و ضحينا بكل شيئ من أجل العراق و العراقين ..

بينما أزلام الجهل البعثي قد أكرموهم و خصصوا لهم التقاعد و الأمتيازات المجزية ..

كل ذلك التأخير في معاملتي لأني إعتقدت بأنّ النظام و المسؤوليين يعرفون قيمة العلم و الجهاد و الحق و المظالم و أكثرهم يعرفني حق المعرفة!

لكن تبين أن كلّ شيئ بآلعكس بسبب الجهل و لقمة الحرام التي دخلت البيوت و الجهل بقيمة الزمان و العلم و الدين و التقدم و الآخرة , إلى جانب حلول الروتين أو البحث عن توقيع من هذا المسؤول أو ذاك المدير, إلى جانب رفضي للظلم و منعي من الرشوة و موقفي الواضح الذي يعرفه معظم العراقيين المثقفين خصوصا المسؤولين منهم تقريبأً ..

و لا زالت المعاملة متوقفة و العمر قد ناهز السبعين .. فحين أتصل أحياناً يقولون .. المعاملة تطول .. أو تحتاج لتوقيع .. و هكذا .. بلا ضمير و لا وجدان ولا تقدير للتأريخ و للمظلومية و للعمر و حتى للعلم و الفلسفة و التأريخ و القيم التي حددنا أطرها و أبعادها و أنتجنا (نظرية المعرفة الكونية) ..

بعد هذا كله يدّعي المسؤولون إيمانهم بآلله و الأسلام و العمل الصالح و الحقّ .. و الأمرّ الأمرّ من كلّ ذلك ؛ أنّ العراق في المقابل يدفع الرواتب التقاعدية لأكثر من 100 ألف متقاعد أجنبي في ستة دول منها مصر بآلدرجة الاولى و لبنان و سوريا و الأردن و إيران وغرها .. ألخ .

و الأجمل و الأغرب من كل هذا الفساد و الظلم و فوق المأساة الاليمة ؛

أنّ العراقيون جميعهم يصفقون و يهلهلون لهذا الوضع بغباء مقدّس لذلك أؤكد لكم بأنّ العراق إلى زوال و ليس إلى سفال كما قلت سابقاً!

ألعارف ألحكيم عزيز حميد مجيد محمد الخزرجي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط