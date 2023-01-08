كاظم الساهر يشعل “السوشال ميديا” ليلاً: وصل البصرة أم لا؟



الفنان العراقي كاظم الساهر.

اجتاحت الصفحات العراقية على وسائل التواصل الاجتماعي ليل الخميس – الجمعة أنباء تفيد بوصول الفنان العراقي كاظم الساهر إلى مدينة البصرة، تمهيداً لافتتاحه بطولة كأس الخليج في كرة القدم (خليجي 25) التي تستضيفها المدينة الجنوبية بدءاً من يوم الجمعة 6 كانون الثاني (يناير).

ولم يصدر أي بيان رسمي من الجهات العراقية المعنية ولا من طرف الساهر يؤكد وصوله أو ينفيه، ولا حتى احتمال مشاركته في حفل افتتاح البطولة، الذي أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني في وقت متأخر ليلاً أن الفنانة العراقية رحمة رياض هي من ستحييه رسمياً.



وفيما كان إعلاميون وناشطون عراقيون يؤكدون أن الساهر سيكون نجم الافتتاح وأن عدم الإعلان عن ذلك كان شرطاً منه لدواع أمنية، نسب آخرون إلى مشرفين على تنظيم الحفل أنه لا توجد أي ترتيبات بهذا الخصوص وأن الأنباء عن وصول فرقة الساهر نهار الخميس إلى البصرة ليس صحيحاً. وأفادت مصادر أخرى بأن الفنان العراقي وصل مساء الخميس إلى العاصمة بغداد على أن ينتقل صباح الجمعة إلى البصرة.

ونشرت صفحات عديدة عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو بعناوين تؤكد وصول الساهر إلى البصرة، لكن تبيّن أنها قديمة وليست في العراق.

وكان العيداني أكد في تغريدة الأحد الماضي أن كاظم الساهر ورحمة رياض سيفتتحان بطولة خليجي 25، وسرعان ما حذفها قائلاً إن حضور الساهر أمر متروك له.



ولطالما كان حضور كاظم الساهر من عدمه إلى وطنه محور جدال عراقي بين مدافعين عن قراره بالابتعاد لأسباب سياسية وأمنية، ومنتقدين يتهمونه بـ”التخلي عن الوطن” لرفضه المشاركة في مناسبات وطنية.

وتترافق الحملة على الساهر مع كل استحقاق من هذا النوع ببثّ تقارير مغلوطة عن شروط مالية وأمنية مبالغ بها يطلبها للحضور، وسرعان ما يتبيّن عدم صحتها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط