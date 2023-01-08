لوزيرة الاتصالات (اباحة المال العام حلال) و(الاباحية الجنسية حرام)؟ (ازمة الاولويات) وقضية (فتاة السليمانية)

بسم الله الرحمن الرحيم

الازمة الحقيقية بالعراق هي ازمة الاولويات..

فالاولوية تعكس رجاحة العقل.. والجدية بحل الازمة من جذورها.. اي معالجة المنبع.. فبلد يعاني فساد مالي واداري مهول ومرعب .. يؤدي بالبلد ان اصبح (وهم) لا صناعة ولا زراعة ولا خدمات ولا صحة ولا تعليم ولا ولا ولا .. والفساد ينخر المؤسسات الامنية والعسكرية والمدنية.. بل الارهاب منبعه الفساد.. فلولا الفساد لما كان هناك ارهاب اصلا.. فالفساد المالي والاداري يؤدي لبطالة الملايين من الشباب وانهيار الخدمات والقطاعات الاقتصادية..

ولكن عندما (تجعل الاولوية للنتيجة وليس السبب).. دليل على تواطئ السلطة لابعاد الانظار

عن جوهر الازمة وهي الفساد.. فالاباحة الجنسية بين اثنين فقط.. ولكن الفساد المالي والاداري يفتح بالدولة والمجتمع والملايين بالفقر و الحاجة والعوز والمرض ويؤدي للانحراف.. (فاكبر منبع لازمات العراق هو الفساد المالي والاداري).. (فانعدام الخدمات وراءها الفساد) (انهيار القطاعات الصحية والتعليمية وراءها الفساد).. (انهيار المؤسسات الامنية بالموصل 2014 وراءها الفساد)..

فالضحك على ذقون العراقيين على قدم وساق من قبل الطبقة الحاكمة منذ 2003 ..

من مرحلة الطائفية ثم داعش .. ومرورا بقتل الابرياء بدعوى اتهامهم بالشذوذ الجنسي.. وقبل اسابيع تصرح وزيرة الصدفة هيام الياسري (وزيرة الاتصالات) في ظل حكومة الولائيين لمحمد شياع السوداني.. بمطالبتها بحجب المواقع الجنسية الاباحية.. فبعد ان كان الفساد اساسا بالراس (اي السلطة) اصبح اليوم ازمة تضرب المجتمع.. لنقع بازمة اخلاقية اجتماعية ..

فوزيرة الاتصالات لو كانت تستحق منصبها لكشفت (صفقات الفساد) المهول بوزارتها

ولكن هيهات هيهات.. فكيف تتجرأ على ذلك وهي جزء من منظومة الفساد مع الجهة المحسوبة سياسيا التي رشحتها..

استثمارات المرجعية بالمشاريع الاقتصادية التابعة لها كالكفيل وغيرها.. تثير علامات استفهام.. لماذا منتجاتها محمية وتسوق بالسوق وتبنى حسب المدة المقررة لها من قبل الادارة الاقتصادية التابعة لمؤسسات المرجعية.. ومستثناة من التفتيش والتاخير عندما يصل اي بضائع تابعة لمؤسسات المرجعية ؟ في حين المنتج الوطني والمصانع العراقية الوطنية مهملة ..

ما سبق وعلاقته بما حصل لفتاة السليمانية القاصرة التي تعرضت للعنف و التحرش:

فالمشكلة ليست في الفتاة المعتدى عليها حتى لو كانت شبه عريانه..وليس فقط لابسه تنورة قصيرة..المشكلة بالمجتمع…الذي يجلد الضحية.. ويترك الجلاد.. فمن ينتقد الفتاة للبسها.. سيشرع السرقة للمال العام بمعنى مال سائب.. .. بمعنى لو هناك حقيبة أموال متروكه بالشارع من قبل شخص (سكران) او (نساها) .. هل يجوز استحلالها والتصرف بها بدعوى صاحبها تركها او كشفت للعامة او لانه سكران..ام حمايتها بتسليمها للشرطة..وكذلك الوقوف ضد من يحاول سرقتها.. او تركها بمكانها حتى يجدها صاحبها الذي نساها او اضاعها..ضمن مبدا اليد التي لا تشيل..مزبلة ما اضيع… وكذلك المشكلة العائلة التي لا تريي أبنائها على الحرية الشخصية… .وتأكيد ليس من مسؤولية الأفراد ابداء العنف بدعوى تطبيق الشريعة او القانون او الاعراف…او غيرها.. والعجيب العنف بضرب الفتاة وليس فقط التحرش فيها تشير لدلائل خطرة….فهل الكبت الجنسي يجيز التحرش والعنف..ام هي حالة مرضية تعكس سادية المجتمع علما التحرش بالأماكن الدينية وعلى المحجبات ….شائع…

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سجاد تقي كاظم

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