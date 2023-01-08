مسرور بارزاني يسلّم برلمان كوردستان أسماء مرشحي ثلاث وزارات



– تسلّم برلمان كوردستان من رئيس الحكومة مسرور بارزاني يوم السبت السير الذاتية لثلاثة مرشحين جدد لشغل ثلاث حقائب وزارية.

وعلمت كوردستان 24 أن مسرور بارزاني أرسل، في كتاب رسمي، السير الذاتية للمرشحين الثلاثة لشغل حقائب البيشمركة، والأوقاف والشؤون الدينية، ووزير الإقليم.

ووصلت السير الذاتية إلى هيئة رئاسة البرلمان، وستعرض على البرلمانيين قبل بدء جلسة منح الثقة للمرشحين الثلاثة بـ48 ساعة.

ومن المقرر أن يحل ريباز بيركوتي محل شورش إسماعيل وزيراً للبشمركة، في حين سيحل أحمد كاني محل بشتيوان صادق وزيراً للأوقاف، أما أحمد عسكري فسيخلف خالد شواني وزيراً للإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد.

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