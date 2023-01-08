منظمة تتهم تركيا بالتحريض على استهداف الكرد بأوروبا

حذرت منظمة من استغلال تركيا لصعود أحزاب اليمين المتطرف باوروبا لاستهداف الكرد.



واتهمت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بالشرق الأوسط تركيا والرئيس التركي أردوغان بالتحريض المستمرعلى استهداف الجاليات الكردية داخل أوروبا بعد واقعة اطلاق النارعلى مركز ثقافي كردي ومطعم وصالون حلاقة، مما أسفر عن اغتيال ثلاثة شخصيات كردية وطنية وإصابة ثلاثة آخرين بفرنسا.

وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى، زيدان القنائى، من استغلال تركيا لصعود احزاب اليمين المتطرف باوروبا وبث خطاب تحريضى من جانب تركيا لاستهداف النشطاء الكرد داخل اوروبا وهو ما ظهر بمواقف اردوغان الرئيس التركى بعد الحادثة العنصرية بفرنسا.

وقالت المنظمة أن تركيا قد تستغل بالفعل صعود أحزاب اليمين المتطرف بأوروبا خاصةً بفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد للتحريض على استهداف الجاليات الكردية بتلك الدول.

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